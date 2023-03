Le gouverneur de Lagos a été facilement réélu lors d'un scrutin local à faible taux de participation, selon les chiffres publiés dimanche, une victoire pour le parti au pouvoir au Nigeria quelques semaines seulement après que la capitale commerciale ait soutenu l'opposition lors d'une élection présidentielle contestée.

Selon la Commission électorale nationale indépendante, après dépouillement des bulletins dans des districts représentant 95 % des électeurs, le candidat sortant Babajide Sanwo-Olu, du parti au pouvoir All Progressive Congress, a obtenu plus de 736 000 voix, contre seulement 292 000 pour son plus proche rival, Gbadebo Rhodes-Vivour, du Labour Party (parti travailliste).

Le taux de participation ne représente qu'une petite fraction des 7 millions d'électeurs inscrits dans la plus grande mégalopole d'Afrique, qui compte plus de 20 millions d'habitants.

L'élection de Lagos était la plus médiatisée parmi les courses pour les postes de gouverneurs dans 28 des 36 États du Nigeria, ainsi que pour les assemblées d'État à travers le pays.

On s'attendait à ce que la course à Lagos soit serrée après que le candidat travailliste de l'opposition, Peter Obi, a obtenu le plus grand nombre de voix dans l'État lors de l'élection présidentielle contestée du mois dernier, qui a été remportée par Bola Tinubu de l'APC.

M. Tinubu est lui-même un ancien gouverneur de Lagos, qui a dirigé l'État de 1999 à 2007 et qui, depuis, a joué un rôle déterminant dans le choix de ses successeurs, dont M. Sanwo-Olu.

M. Obi a déclaré qu'il avait été privé de la victoire en raison de fraudes massives, et les analystes politiques ont déclaré que la manière dont s'est déroulée l'élection présidentielle du mois dernier pourrait avoir découragé certains électeurs de participer aux scrutins régionaux de samedi.

Certains fonctionnaires de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui ont présenté les résultats à Lagos dimanche ont signalé que certaines urnes avaient été dérobées par des voyous, mais ont déclaré que ce phénomène n'était pas suffisamment répandu pour affecter le résultat du vote.

Le vote a été reporté à dimanche dans 10 bureaux de vote d'un quartier de Lagos à la suite de désaccords entre les fonctionnaires de l'INEC et les électeurs sur l'emplacement des bureaux de vote. Les résultats définitifs étaient attendus après 16 heures GMT.

Les gouverneurs exercent une grande influence dans le pays le plus peuplé d'Afrique et leur soutien peut contribuer à désigner le président.

Certains gouverneurs sont à la tête d'États dont les budgets annuels sont supérieurs à ceux de certains petits pays africains. Lagos a un budget annuel de 4 milliards de dollars.

Dans le nord-est de l'Adamawa, un État conservateur et largement musulman, les responsables électoraux rassemblaient les résultats d'une course qui pourrait donner naissance à la première femme gouverneur élue du Nigeria.

Les électeurs étaient encore en train de voter dans deux districts de l'État pétrolier de Rivers, où l'INEC n'a pas livré le matériel de vote.