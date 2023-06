La refonte du système de retraite privé aux Pays-Bas - le plus important de l'Union européenne - conduit les gestionnaires d'actifs à repenser la manière dont ils investissent 1 500 milliards d'euros (1 640 milliards de dollars) d'épargne-retraite.

Les gestionnaires d'actifs des principaux fonds de pension néerlandais ont déclaré que la réforme, qui entre en vigueur samedi, pourrait provoquer des sorties des obligations d'État de la zone euro au profit d'actifs plus risqués et modifier la manière dont ces fonds se protègent des fluctuations des taux d'intérêt.

Les changements approuvés en mai signifient que les fonds qui ont eu du mal à honorer les paiements pendant une décennie où les taux étaient négatifs ne promettront plus de prestations.

Au lieu de cela, les pensions futures et - fait sans précédent - les pensions accumulées passeront à un modèle à cotisations définies. Les fonds diviseront leurs actifs en pots pour chaque individu et les versements dépendront des cotisations et des conditions du marché.

Toutefois, contrairement aux systèmes à cotisations définies en vigueur ailleurs, la plupart des fonds devraient opter pour un cadre "solidaire" dans le cadre du nouveau système, dans lequel ils continueront d'investir collectivement, puis répartiront les rendements entre les cohortes d'âge et répartiront certains risques.

"C'est un tout nouveau système que les Pays-Bas veulent mettre en œuvre", a déclaré Wim Barentsen, responsable de la stratégie d'investissement chez Achmea Investment Management, qui gère 175 milliards d'euros d'actifs pour le compte de fonds de pension. "Nulle part ailleurs dans le monde vous n'avez le même système.

Les fonds doivent passer au nouveau système d'ici à 2028, la plupart d'entre eux devant le faire en 2026.

ABANDONNER LES GOUVERNEMENTS ?

Selon la Banque centrale européenne, les fonds de pension professionnels des Pays-Bas représentent les deux tiers de l'ensemble des pensions de ce type dans la zone euro, de sorte que toute modification de leurs investissements pourrait avoir un impact important.

L'idée est que les fonds de pension allouent plus de risques aux jeunes cohortes et moins à celles qui sont proches de la retraite.

Le nouveau système comprend également moins de tampons de sécurité, ce qui laisse une plus grande marge de manœuvre pour prendre des risques.

Frank Vinke, stratège principal chez PGGM, qui investit principalement pour le compte du fonds de pension du secteur de la santé PFZW, le deuxième plus grand du pays, a déclaré qu'un "changement significatif" dans les portefeuilles était probable, y compris une diminution des obligations d'État les mieux notées.

"Dans le nouveau système, il est possible d'être moins précis tout en restant efficace. Cela nous permettrait d'utiliser davantage de produits tels que les obligations d'entreprises bien notées ou les prêts hypothécaires", a déclaré M. Vinke.

Un modèle ABN AMRO basé sur trois fonds de pension néerlandais à contribution définie suggère qu'une répartition optimale des actifs serait une allocation d'environ 30 % aux obligations contre 50 % actuellement, a déclaré Jaap Teerhuis, stratège senior en matière de taux.

Cela implique que les fonds de pension pourraient vendre quelque 140 milliards d'euros d'obligations de la zone euro notées triple A et double A, y compris la dette allemande et néerlandaise, et acheter davantage d'actions, a ajouté M. Teerhuis.

Les nouvelles règles signifient également que les fonds de pension peuvent être moins stricts dans la protection contre les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change en utilisant des produits dérivés tels que les swaps.

La couverture se concentrera sur les travailleurs plus âgés et les retraités, de sorte que les investisseurs s'attendent à une évolution vers des swaps de taux d'intérêt à plus courte échéance. La Commerzbank s'attend à un changement "sismique" sur le marché, où les fonds de pension néerlandais sont des acteurs clés.

La diminution des couvertures de change aurait également des répercussions sur les devises.

Onno Steenbeek, directeur général du conseil stratégique en matière de portefeuille chez APG Asset Management, le plus grand investisseur néerlandais dans les fonds de pension, qui gère 541 milliards d'euros d'actifs, estime qu'il est possible d'augmenter les avoirs en dollars.

TENIR

L'impact sur le marché dépendra des stratégies d'investissement adoptées.

Les fonds de pension interrogent leurs membres pour connaître le niveau de risque que les différents groupes d'âge sont prêts à prendre.

"Si vous constatez que les jeunes générations n'aiment pas les fonds de pension volatils, il pourrait être judicieux de ne pas bouger et de continuer à placer une grande partie des actifs dans des obligations d'État", a déclaré M. Steenbeek, ajoutant que les recherches menées jusqu'à présent par la SGA montraient que l'âge n'était pas le seul facteur déterminant de l'appétit pour le risque d'une personne.

En fin de compte, les taux d'intérêt déterminent le niveau de risque que les fonds de pension doivent prendre pour générer des paiements futurs. Les taux d'intérêt de la zone euro ont grimpé en flèche au cours de l'année écoulée, partant de niveaux inférieurs à zéro pour cent, afin de lutter contre une poussée de l'inflation.

"Ce n'est qu'en janvier 2026 que nous connaîtrons notre portefeuille cible", a déclaré M. Vinke de PGGM.

LANCEMENT DE LA FUSÉE

La chute brutale des prix des actifs juste avant la date de transition pourrait laisser certains groupes avec moins d'argent que prévu, de sorte que les entreprises devront garder des réserves suffisamment élevées pour faire face à tout problème - un défi de taille compte tenu de l'incertitude des taux d'intérêt.

"Il s'agit en fait de lancer une fusée... une fois que vous avez effectué la transition le jour même, vous ne pouvez plus rien changer", a déclaré M. Barentsen, d'Achmea.

"Vous devez être conscient des risques qui peuvent modifier les perspectives peu de temps avant la transition.

Les gestionnaires d'actifs ont déclaré qu'ils discutaient avec les fonds de pension du niveau de risque qu'ils étaient prêts à prendre pendant la période de transition, ce qui pourrait augmenter temporairement la demande de swaps de taux d'intérêt et de dérivés d'actions.

Les partisans du nouveau système affirment qu'il est plus équitable, qu'il reflète mieux le vieillissement de la société et qu'il permettra d'augmenter plus facilement les paiements en fonction de l'inflation. Les opposants s'inquiètent de l'incertitude des paiements.

"Gerard Moerman, responsable européen des services fiduciaires et des solutions d'investissement chez Aegon Asset Management, a déclaré : "Lorsque les choses se gâteront et que votre pension sera réduite, cela entraînera-t-il des bouleversements ?

"C'est le plus grand risque et ce qui préoccupe la plupart des membres des conseils d'administration des fonds de pension.

(1 dollar = 0,9132 euro)