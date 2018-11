La région Nouvelle-Aquitaine renouvelle sa confiance à l'éditeur Lelivrescolaire.fr

L'éditeur LELIVRESCOLAIRE.FR annonce la reconduction de son partenariat avec la région NOUVELLE-AQUITAINE quelques jours avant l'ouverture du salon EDUCATEC EDUCATICE, le grand rendez-vous du numérique éducatif français, le 21 novembre prochain à Paris Expo.

Dans le cadre de ce partenariat, Lelivrescolaire.fr met à disposition sa plateforme parascolaire, baptisée AFTERCLASSE (www.afterclasse.fr), auprès de 294 lycées de la région et de leurs 180 000 lycéens. Cette plateforme propose de nombreux contenus (fiches de cours, exercices interactifs, etc.) utilisables par les lycéens dans leurs révisions.

"Ce partenariat s'inscrit dans notre stratégie déployée depuis près de 10 ans pour soutenir les collectivités dans leur politique éducative numérique", explique Raphaël Taieb, cofondateur et président du Livrescolaire.fr. "Nous proposons une approche différente des autres acteurs du marché, basée sur le collaboratif entre enseignants, l'innovation digitale et le développement d'usages sur le terrain. C'est là que notre plateforme fait la différence."

La région Nouvelle-Aquitaine s'investit fortement auprès de ses lycéens pour favoriser la réussite scolaire de tous, notamment via le numérique. Dans ce cadre, elle prend part à un comité de pilotage avec entre autre les différentes académies présentes afin d'identifier des ressources pertinentes à intégrer à son bouquet de services numériques. La première année de partenariat s'est très bien déroulée, notamment du point de vue des usages auprès des lycéens et du suivi assuré par les équipes d'Afterclasse. L'environnement ludique et motivant de notre plateforme a fait ses preuves et aboutit aujourd'hui au renouvellement de ce partenariat.

