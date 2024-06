Le gouvernement conservateur de Madrid a déclaré mercredi qu'il réduirait les impôts pour les étrangers qui investissent dans la région centrale de l'Espagne, une mesure qui vise à contrecarrer l'impôt sur la fortune prélevé par l'exécutif national de gauche.

La législation proposée est la dernière tentative de la dirigeante incendiaire de la région, Isabel Diaz Ayuso du Parti populaire (PP), de présenter Madrid comme un rempart favorable aux entreprises contre les politiques progressistes menées par le premier ministre socialiste Pedro Sanchez.

Fin 2022, le gouvernement de coalition de gauche espagnol a lancé un "impôt de solidarité sur les grandes fortunes" temporaire qui a effectivement annulé l'exemption régionale de l'impôt sur la fortune en vigueur à Madrid, qui, ces dernières années, a rivalisé avec Miami pour attirer les fortunes latino-américaines.

Le projet de loi signé par M. Ayuso prévoit de déduire de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires 20 % des investissements en obligations, en bons du Trésor, en actions de sociétés cotées et non cotées ou en apports à des sociétés à responsabilité limitée.

Le projet de loi doit encore être approuvé par l'assemblée régionale, mais son adoption est garantie, car le PP d'Ayuso a remporté une majorité absolue lors des élections locales de l'année dernière.

Pour bénéficier de cette mesure, les candidats ne doivent pas avoir vécu en Espagne au cours des cinq dernières années et doivent maintenir leur investissement et leur résidence fiscale dans la région pendant au moins six ans.

La déduction s'appliquera rétroactivement aux transactions effectuées depuis le 1er janvier de cette année.

Cependant, elle n'inclut pas les investissements dans l'immobilier, une caractéristique controversée qui a été abandonnée après que les précédentes tentatives de Mme Ayuso d'imposer la réduction d'impôt aient déclenché un conflit avec ses alliés.

Le parti d'extrême droite Vox - dont le soutien avait ouvert la voie à l'arrivée au pouvoir de Mme Ayuso en 2019 - a rejeté la mesure l'année dernière, affirmant qu'elle était injuste pour les habitants qui avaient du mal à se loger.

À l'époque, le gouvernement régional avait rétorqué que la réduction d'impôt inciterait également les Madrilènes partis à l'étranger à revenir s'installer dans la région.

En avril, l'Espagne a supprimé son programme dit de "visa doré", qui accordait des droits de résidence aux étrangers réalisant d'importants investissements immobiliers dans le pays.