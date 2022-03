La reine Elizabeth assiste au service commémoratif de son défunt mari

Philip, le duc d'Édimbourg, qui a été aux côtés de sa femme pendant plus de sept décennies, est décédé dans leur résidence du château de Windsor en avril, deux mois avant son 100e anniversaire.

Seules 30 personnes avaient pu assister à ses funérailles en raison de règles strictes concernant le coronavirus, ce qui signifie que la reine était assise seule et émouvante lorsque son mari de 73 ans a été descendu dans la voûte royale de la chapelle St George du château.

Le service d'action de grâce de mardi à l'abbaye de Westminster à Londres était un événement beaucoup plus important, la reine se joignant à son héritier, le prince Charles, son fils William et son épouse Kate, ainsi qu'à d'autres membres de la famille royale, y compris leurs enfants.

Se sont joints à eux dans la congrégation des rois et reines étrangers, des amis du défunt duc, des politiciens dont le Premier ministre Boris Johnson, des personnalités militaires et plus de 500 représentants d'organisations caritatives et autres qu'il a défendues.

Buckingham Palace a déclaré que la reine, âgée de 95 ans, avait été activement impliquée dans sa planification.

La monarque elle-même a été contrainte de réduire ses activités depuis qu'elle a passé une nuit à l'hôpital en octobre dernier pour une maladie non spécifiée et qu'on lui a conseillé de se reposer, et sa santé a suscité des inquiétudes après qu'elle ait annulé un certain nombre d'engagements prévus depuis lors.

L'occasion a également marqué le premier événement public pour son deuxième fils, le prince Andrew, depuis qu'il a effectué un paiement non divulgué pour régler un procès américain sur des allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement une adolescente il y a plusieurs décennies, des allégations qu'il a niées.

La reine est arrivée par une entrée latérale de l'abbaye pour sa première apparition en public depuis qu'elle est tombée malade, en utilisant une canne et aux côtés d'Andrew.

Le prince Harry, qui a déménagé pour vivre aux États-Unis avec son épouse Meghan, n'a pas assisté au service suite à un désaccord avec le gouvernement sur la protection de sécurité.

RARE ABILITÉ

"Un homme d'une rare capacité et distinction, honoré et célébré à juste titre, il a toujours détourné notre attention de lui-même", a déclaré David Hoyle, le doyen de Westminster, à propos de Philip.

Philip, qui a épousé Elizabeth en 1947 à l'Abbaye où elle a également été couronnée six ans plus tard, a aidé sa femme à adapter la monarchie aux temps changeants de l'après-guerre, alors que la perte de l'empire et le déclin de la déférence remettaient en question la famille royale la plus importante du monde.

À l'occasion de leurs noces d'or, elle a décrit Philip, qui était connu pour son attitude sans état d'âme et sa propension à faire des gaffes occasionnelles, comme sa "force et son soutien".

Forcé de se tailler un rôle pour lui-même, car il n'y avait pas de précédent clair, il s'est concentré sur l'aide aux jeunes par le biais de son programme de récompenses du Duc d'Édimbourg, et sur la promotion des questions environnementales.

C'était "une longue vie vécue pleinement", a déclaré Hoyle.

Le service pour la vie de l'ancien modernisateur royal intervient alors que son petit-fils et futur roi, le prince William, 38 ans, cherche également à faire évoluer la monarchie vers l'avenir.

Lundi, trois tabloïds ont publié en première page des articles citant tous une source anonyme affirmant que William et son épouse Kate voulaient "déchirer le livre des règles" et faire les choses différemment après les critiques selon lesquelles certaines parties de leur récente tournée d'une semaine dans les Caraïbes semblaient "sans ton" et un retour à l'époque coloniale.

"Il ne s'agit pas d'une critique de la façon dont les choses étaient faites dans le passé. Mais les temps changent", aurait déclaré la source.