La reine Elizabeth n'assiste pas à la cérémonie du jubilé de platine.

Les quatre jours d'événements ont débuté jeudi, lorsqu'une Elizabeth à l'air heureux a salué la foule depuis le balcon du palais de Buckingham après un défilé militaire et un défilé aérien de la Royal Air Force. Elle a ensuite dirigé l'allumage de la principale balise du jubilé en platine à sa résidence du château de Windsor.

Les célébrations se poursuivent avec un National Service of Thanksgiving à la cathédrale St Paul de Londres pour rendre hommage aux 70 ans de règne de la souveraine.

Mais la reine, qui a été contrainte d'annuler une série d'engagements récemment en raison de "problèmes épisodiques de mobilité", sera absente. Elle s'est retirée tard dans la journée de jeudi, ce qui a un peu gâché l'ambiance de fête de la journée.

"La reine a beaucoup apprécié la parade d'anniversaire et le défilé aérien d'aujourd'hui, mais elle a ressenti un certain malaise", a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué.

Les officiels ont déclaré que le voyage du château de Windsor, où elle passe la plupart de son temps, à Londres et l'activité impliquée pour le service était trop important et qu'une décision regrettable mais sensée avait été prise.

Une source du palais a déclaré que l'espoir de la reine d'y assister avait toujours été présent, plutôt qu'un engagement ferme.

Elle ne sera pas la seule absente. Son deuxième fils, le prince Andrew, 62 ans, a été testé positif au COVID-19 et manquera également le service, a déclaré jeudi un porte-parole du palais de Buckingham.

Cela épargnera potentiellement aux membres de la famille royale une certaine gêne, la réputation d'Andrew ayant été brisée après qu'il ait réglé un procès américain en février dans lequel il avait été accusé d'avoir abusé sexuellement d'une femme alors qu'elle était mineure, ce qu'il a nié.

Cependant, on s'attend à ce que le prince Harry et son épouse Meghan, qui n'ont pratiquement pas fait d'apparitions publiques en Grande-Bretagne depuis qu'ils ont quitté leurs fonctions royales il y a deux ans, soient présents.

Le couple a déménagé aux États-Unis pour mener une vie plus indépendante, et a depuis lancé des attaques cinglantes contre Buckingham Palace et la famille royale.

Le service comprendra des lectures de la Bible, des prières et des hymnes pour exprimer la gratitude pour le règne d'Elizabeth. Des personnalités politiques de Grande-Bretagne et du monde entier seront présentes, et le Premier ministre Boris Johnson fera une lecture.

"Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette église cathédrale pour proposer à Dieu nos remerciements et nos louanges pour le règne de sa majesté la reine et en particulier pour ses soixante-dix années de service fidèle et dévoué", dira David Ison, le doyen de St Paul.

La cloche "Great Paul" de la cathédrale - la plus grande du pays et datant de 1882 - sera également sonnée pour la première fois à l'occasion d'un événement royal depuis sa restauration l'année dernière après qu'un mécanisme se soit cassé dans les années 1970.

Après le service, une réception sera organisée au Guildhall par le Lord Mayor de la ville de Londres.

Jeudi a marqué non seulement le début du Jubilé, mais aussi le 69e anniversaire du couronnement d'Elizabeth, qui est devenue reine à la mort de son père George VI en février 1952.

Elle est maintenant sur le trône depuis plus longtemps que n'importe lequel de ses prédécesseurs en 1 000 ans, et est le troisième monarque ayant régné le plus longtemps dans un État souverain. Les sondages d'opinion montrent qu'elle reste extrêmement populaire et respectée par la population britannique.

"Elle est une personne très spéciale dans nos vies et l'a toujours été", a déclaré Sandra Wallace, enseignante à la retraite de 74 ans, l'une des dizaines de milliers de personnes qui se sont pressées dans le centre de Londres jeudi.