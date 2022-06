La reine Elizabeth, rayonnante, salue la foule lors du début des célébrations du Jubilé de platine.

Des dizaines de milliers de supporters royaux brandissant des drapeaux ont longé les rues de Londres pour un défilé militaire au début des quatre jours du Jubilé de platine. Des millions de personnes à travers la Grande-Bretagne et le monde étaient attendues pour assister aux festivités, participer à des fêtes de rue et allumer des phares en l'honneur de la reine de 96 ans.

Elizabeth, tenant une canne et portant une tenue bleu tourterelle sombre qu'elle portait également pour une photo officielle du Jubilé, a été rejointe par son fils et héritier, le prince Charles, 73 ans, et d'autres membres de la famille royale de haut rang sur le balcon du palais de Buckingham.

Alors que la famille saluait la foule et profitait d'un défilé aérien de la Royal Air Force, Louis, le fils du prince William âgé de 4 ans, s'est bouché les oreilles et a hurlé lorsque les avions passaient au-dessus de lui. Il a ensuite sauté en l'air lorsque les jets Red Arrow ont émis des traînées de fumée rouge, blanche et bleue.

Elizabeth est sur le trône depuis plus longtemps que tous ses prédécesseurs, et est le troisième monarque ayant régné le plus longtemps sur un État souverain. Les sondages d'opinion montrent qu'elle reste extrêmement populaire et respectée par la population britannique.

Des dirigeants du monde entier, dont le président américain Joe Biden, le français Emmanuel Macron, le pape François et d'anciens premiers ministres britanniques, étaient parmi ceux qui ont envoyé des messages de bonne volonté.

"Merci à tous ceux qui ont participé à la convocation des communautés, des familles, des voisins et des amis pour marquer mon jubilé de platine, au Royaume-Uni et dans tout le Commonwealth", a déclaré la reine dans un communiqué alors que les festivités commençaient.

"Je continue d'être inspirée par la bonne volonté dont on fait preuve à mon égard".

Les célébrations ont commencé par le Trooping the Colour, un défilé militaire organisé chaque année pour marquer l'anniversaire officiel de la reine, où 1 500 soldats ont défilé au son de la musique militaire dans des uniformes de cérémonie composés de tuniques écarlates et de chapeaux en peau d'ours.

Plus tard, la foule s'est déplacée vers le Mall, le grand boulevard qui mène au palais de Buckingham, où, sous un soleil radieux, elle a applaudi et agité des drapeaux de l'Union tandis qu'un spectacle d'avions modernes et historiques se déroulait au-dessus de ses têtes.

Quinze jets Typhoon ont épelé le nombre 70.

DÉFILÉ MILITAIRE

Jeudi marque non seulement le début du Jubilé, mais aussi le 69e anniversaire du couronnement d'Elizabeth, qui est devenue reine à la mort de son père George VI en février 1952.

Sa participation aux célébrations de cette année sera quelque peu limitée par rapport aux grands événements précédents. Ces derniers mois, la reine a réduit ses apparitions publiques en raison de ce que Buckingham Palace appelle des "problèmes épisodiques de mobilité". En mai, elle a manqué l'ouverture du Parlement pour la première fois en presque six décennies.

Les membres supérieurs de la famille royale, dont Charles et son fils aîné William, 39 ans, effectuent certaines tâches cérémonielles au nom de la reine.

Certains membres de la famille royale étaient absents jeudi, notamment le deuxième fils de la reine, le prince Andrew, 62 ans, qui a réglé en février un procès américain dans lequel il était accusé d'avoir abusé sexuellement d'une femme lorsqu'elle était mineure. Andrew a nié l'accusation.

Le palais a annoncé plus tard qu'Andrew avait été testé positif au COVID-19 et qu'il n'assisterait pas à un service d'action de grâce vendredi.

Le petit-fils de la reine, le prince Harry, qui vit désormais à Los Angeles avec son épouse américaine Meghan après s'être retiré des fonctions royales, a regardé la parade mais était absent du balcon du palais, seuls les membres "actifs" de la famille étant présents.

Des salves d'artillerie ont été tirées à Londres, dans tout le Royaume-Uni et depuis les navires de la Royal Navy en mer.

"C'était charmant, tout ce que nous espérions que ce serait. Nous sommes un peu plus âgés maintenant, alors nous étions ici pour le 25e et puis le 50e (jubilé). Mais celui-ci était le meilleur", a déclaré l'infirmier Ian Higgins, 62 ans, qui assistait aux événements dans le centre de Londres.

"On se sent très fier quand tout le monde se rassemble comme ça", a déclaré Amanda Mackenzie, 51 ans, professeur de yoga. "C'est vraiment spécial".

Dans la soirée, des balises seront allumées à travers le pays et le Commonwealth, la reine devant ouvrir la voie en allumant la principale balise du Jubilé de platine dans sa résidence du château de Windsor.

Le gouvernement a annoncé deux jours fériés pour marquer la célébration, qui est le premier grand rassemblement public depuis la pandémie et une distraction bienvenue pour beaucoup à une époque de difficultés économiques croissantes.

Parmi les hommages qui ont afflué du monde entier, un message vidéo de l'ancien président américain Barack Obama a été diffusé sur la BBC.

"Votre vie a été un cadeau, pas seulement pour le Royaume-Uni, mais pour le monde entier. Et c'est avec gratitude pour votre leadership et la gentillesse que vous avez montrée à moi et à ma famille que je dis, que la lumière de votre couronne continue à régner en maître", a-t-il déclaré.

Cependant, tout le monde ne se joindra pas aux festivités, notamment le groupe de campagne anti-monarchie Republic qui a affiché le message "Faites d'Elizabeth la dernière" sur des panneaux d'affichage à travers la Grande-Bretagne.

Un certain nombre de personnes ont causé une brève perturbation en courant devant les soldats en marche sur le boulevard Mall avant d'être traînées par la police. Plusieurs ont été arrêtées.