La rencontre entre Trump et Xi lors du G20 d'Osaka confirmée

(Actualisé avec les déclarations de Kudlow)

WASHINGTON, 18 juin (Reuters) - Donald Trump a annoncé mardi qu'il rencontrerait son homologue chinois Xi Jinping au prochain sommet du G20, les 28 et 29 juin à Osaka.

"Nous avons eu une très bonne conversation téléphonique avec le président chinois Xi. Nous aurons une entrevue prolongée la semaine prochaine lors du G20 au Japon. Nos équipes respectives entameront les discussions avant notre réunion", a-t-il écrit sur Twitter.

Selon la presse officielle chinoise, Xi Jinping a accepté de rencontrer le président des Etats-Unis et émis le souhait que leurs équipes restent en contact pour régler le contentieux commercial entre Washington et Pékin.

Dans un entretien à Fox News, Larry Kudlow, le conseiller économique de la Maison Blanche, a dit que les Etats-Unis voulaient poursuivre des discussions commerciales avec la Chine axées sur des changements de fond et sur des mécanismes de mise en oeuvre des dispositions convenues.

"Les Etats-Unis veulent poursuivre les discussions sur des changements structurels concernant le vol de la propriété intellectuelle et les transferts de technologie forcés, ainsi que l'ouverture des marchés et les droits de douane", a-t-il déclaré.

"Nous voulons comme toujours un accord applicable, c'est absolument vital; donc, tous ces sujets généraux seront sur la table". (Jeff Mason et Susan Heavey avec Lee Chyen Yee à Singapore et Twinnie Siu à Hong Kong, Jean-Philippe Lefief et Wilfrid Exbrayat pour le service français)