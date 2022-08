La rentabilité trimestrielle de Salt écornée par les coûts

Zurich (awp) - L'opérateur Salt a profité au deuxième trimestre d'une accélération du chiffre d'affaires et des abonnés, mais la rentabilité a été affectée par les investissements. Deux nouveaux administrateurs ont fait leur entrée au conseil d'administration.

Les recettes totales de la société établie à Renens, dans l'agglomération lausannoise, ont augmenté de 3,2% sur un an à 261,5 millions de francs suisses, tandis que le nombre d'abonnés a enflé de 24'700 personnes à un total de 1,42 million, a indiqué jeudi dans un communiqué le numéro trois du marché helvétique.

Entre avril et fin juin, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a par contre reculé de 1,9% à 110,8 millions et la marge afférente s'est contractée de 2,2 points à 42,4%, selon des résultats excluant les normes comptables IFRS 15 et 16.

Salt a expliqué ce repli par une "hausse des dépenses visant à soutenir la croissance, notamment une campagne publicitaire nationale", sans plus de précision.

L'entreprise a par ailleurs étoffé son conseil d'administration avec deux administrateurs expérimentés: Alexandra Reich, qui a dirigé l'opérateur Telenor en Thaïlande et en Hongrie et a également oeuvré pour Deutsche Telekom, Sunrise et Swisscom, ainsi que Libor Voncina, ex-patron de Sunrise Communications KPN Group Belgique et Telekom Slovénie.

