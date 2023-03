La réouverture de la Chine devrait stimuler les devises des marchés émergents par rapport au dollar américain au cours des six prochains mois, principalement pour ceux qui exportent des produits de base vers la deuxième plus grande économie du monde, selon un sondage Reuters auprès des analystes de change.

La confiance des investisseurs à l'égard des actifs des marchés émergents a augmenté depuis que la Chine a abandonné sa politique de zéro COVID de l'ère pandémique à la fin de l'année dernière, mais les inquiétudes liées au fait que la Réserve fédérale américaine a encore un peu de resserrement en réserve ont mis un frein au sentiment.

Les marchés émergents sont confrontés au risque important d'une série prolongée de hausses des taux d'intérêt de la Fed et d'un renforcement du dollar, deux facteurs qui augmentent le fardeau de la dette libellée en devises fortes et entraînent un resserrement des conditions financières.

Mais la réouverture de la Chine devrait stimuler la consommation intérieure et le tourisme, ce qui profiterait à ses voisins d'Asie du Nord et du Sud-Est, ainsi qu'à diverses économies émergentes qui dépendent des exportations de matières premières.

Malgré la menace que représente la hausse des rendements américains ces dernières semaines, l'indice des devises du MSCI Emerging Markets reste près de 3 % en dessous de son pic de début février, car les partisans du dollar sont réapparus.

"La réouverture de la Chine devrait entraîner une croissance plus forte des marchés émergents par rapport aux États-Unis", a noté Mikhail Liluashvili, stratège chez Bank of America.

"Les risques d'atterrissage brutal demeurent, mais le timing est délicat car la croissance mondiale a surpris à la hausse. Dans cet environnement, il est préférable d'éviter l'exposition directe au dollar."

Après un bon début d'année pour les devises des marchés émergents, le dollar américain a augmenté de près de 4 % par rapport à ses récents points bas, grâce au soutien du différentiel de taux.

Cependant, tant que l'inflation américaine continuera à dériver vers le bas, les stratèges prévoient que les devises des marchés émergents se comporteront mieux que les majors, même si ce n'est pas en ligne droite vers le haut à court terme.

"La force de l'USD peut persister un peu plus longtemps, car le marché tente de naviguer entre la reprise de la croissance mondiale et la hausse des taux", a écrit Mark McCormick, responsable mondial de la stratégie FX chez TD Securities.

OBJECTIF DE CROISSANCE

"(Mais) nous continuons à voir peu de catalyseurs à très court terme qui pourraient changer le récit, bien que nous gardions un œil sur le prochain déversement de données sur la Chine."

La Chine pourrait fixer un objectif de croissance économique aussi élevé que 6 % dans le but de stimuler la confiance des investisseurs et des consommateurs et de s'appuyer sur une reprise post-pandémie prometteuse, selon des sources impliquées dans les discussions politiques.

Après avoir chuté d'environ 8 % l'année dernière, le yuan, étroitement contrôlé par la Chine, ne devrait s'apprécier que d'environ 4 % pour atteindre 6,67 par dollar en un an.

Mais les analystes ont déclaré que la direction du yuan dépendra en partie de la réunion annuelle du Congrès du Parti national, qui doit commencer ce dimanche. Les investisseurs sont à l'affût de toute nouvelle mesure gouvernementale visant à stimuler la reprise économique.

Selon les analystes interrogés, les devises des matières premières devraient également s'apprécier en raison de la réouverture économique de la Chine.

Le rouble russe devrait gagner environ 2,0 % pour atteindre 74,1/$ dans six mois, tandis que les dollars canadien, australien et néo-zélandais devraient augmenter respectivement de 3,2 %, 5,4 % et 3,0 %.

Le rand sud-africain, une devise à rendement élevé, qui a perdu plus de 6 % depuis le début de l'année, devrait gagner environ 3 % au cours des six prochains mois pour atteindre 17,67 par dollar.

Le peso mexicain, étroitement lié aux perspectives du dollar américain, et la lire turque, sont les deux seules devises des marchés émergents couvertes par le sondage qui devraient s'affaiblir. [BRL/POLL]

La lire, la devise la moins performante des marchés émergents l'année dernière, devrait chuter d'environ 12 % à 21,68/$ au cours des six prochains mois.

"L'absence d'une banque centrale indépendante et une vision peu orthodoxe de la politique monétaire devraient maintenir la lire sur une tendance à la baisse par rapport au billet vert dans un avenir prévisible, à moins que l'élection présidentielle de mai prochain n'entraîne un changement de régime", a déclaré Brendan McKenna, économiste international chez Wells Fargo.