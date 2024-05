La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a déclaré mardi que les États-Unis discutaient avec les responsables de l'industrie et les travailleurs au sujet d'éventuelles mesures tarifaires concernant les importations en provenance du Mexique.

"Nous parlons des importations en provenance du Mexique et, ce qui est tout aussi important, nous en parlons à notre industrie, à nos travailleurs et à nos partenaires, et je vous demande de rester à l'écoute", a déclaré Mme Tai à la presse. (Reportage de Steve Holland et Nandita Bose à Washington ; Rédaction de Chris Reese)