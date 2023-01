La représentante du Trésor américain, Mme Yellen, et le représentant de la Chine, M. Liu, se rencontrent à Zurich pour leur premier entretien en personne.

La première rencontre en personne de Mme Yellen avec M. Liu s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de Washington et de Pékin visant à accroître les communications bilatérales, après les entretiens entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping en Indonésie en novembre.

Liu, un confident de Xi, a exhorté les dirigeants mondiaux réunis à Davos pour le Forum économique mondial à abandonner ce qu'il a appelé une "mentalité de guerre froide" et à étendre la coopération internationale sur des questions telles que le changement climatique.

Un responsable chinois a déclaré que Liu et Yellen aborderaient également la possibilité d'une récession mondiale.

Mme Yellen et d'autres hauts responsables américains affirment que l'économie américaine devrait pouvoir éviter une récession en 2023, mais reconnaissent qu'un ralentissement de la croissance est probable.

La croissance économique de la Chine semble devoir rebondir à partir de la mi-2023 suite à l'assouplissement des restrictions COVID-19, après avoir chuté à l'un de ses pires niveaux en près d'un demi-siècle.

Le FMI a mis en garde contre le découplage de l'économie mondiale en deux blocs concurrents, affirmant que cela pourrait réduire la production économique mondiale jusqu'à 7 % - et même davantage dans les pays vulnérables.

Doug Barry, ancien porte-parole du Conseil des affaires américano-chinoises, a déclaré qu'il était impératif que les deux pays resserrent leurs liens, même si Washington et d'autres pays occidentaux diversifient leurs chaînes d'approvisionnement et réduisent les vulnérabilités de sécurité nationale sur certaines technologies chinoises.

"Il est essentiel que nous ayons ces contacts bilatéraux de haut niveau", a-t-il déclaré. "Mais il n'y a pas de baguette magique. Il ne sera pas facile de rétablir la confiance."

La rencontre de Mme Yellen avec M. Liu intervient avant une visite de trois pays en Afrique, où elle fera pression pour développer les liens commerciaux et d'affaires des États-Unis avec le continent, que la Chine domine depuis longtemps.

On s'attend également à ce que Mme Yellen réitère ses critiques à l'égard de Pékin - qui est désormais le plus grand créancier du monde - pour ne pas avoir agi plus rapidement afin d'alléger sa dette, ainsi que pour son recours au travail forcé dans la province chinoise du Xinjiang et ses pratiques économiques "non marchandes".

Mme Yellen a rencontré virtuellement trois fois M. Liu depuis son entrée en fonction, et a rencontré à Bali, en Indonésie, le gouverneur de la banque centrale chinoise, M. Yi Gang. Liu quittera ses fonctions cette année dans le cadre d'une refonte de la direction économique de la Chine divulguée en septembre.

En décembre, Mme Yellen a déclaré aux journalistes qu'elle était également ouverte à une visite en Chine et qu'elle attendait avec impatience des "interactions plus intenses" avec les responsables chinois.

