La répression de l'exploitation des crypto-monnaies en Chine s'étend au Yunnan, dans le sud-ouest du pays - médias

La répression de la Chine contre les crypto-monnaies s'est étendue au sud-ouest du pays avec une campagne contre l'utilisation abusive de l'électricité par les mineurs de bitcoins dans la province du Yunnan, ont rapporté samedi les médias locaux.

Outre les préoccupations liées aux énormes quantités d'énergie nécessaires à la puissance de calcul pour créer des crypto-monnaies, le gouvernement central s'inquiète également de la spéculation après la flambée du prix du bitcoin.

La Chine représente plus de la moitié de la production mondiale de bitcoins, mais certains mineurs ont envisagé de s'installer ailleurs après que le Conseil d'État, le cabinet chinois, a promis de réprimer l'extraction et le commerce de bitcoins le mois dernier.

L'Administration de l'énergie du Yunnan a publié vendredi un avis ordonnant une enquête sur le détournement et l'utilisation non autorisée de l'électricité par les mineurs de bitcoins, promettant des sanctions, selon le Science and Technology Innovation Express News.

Une copie de l'avis, qui fixe une date limite à fin juin, a circulé sur les médias sociaux chinois. Les appels à l'Administration de l'énergie du Yunnan sont restés sans réponse samedi.

L'enquête menée dans le Yunnan, quatrième centre d'extraction de bitcoins en Chine, fait suite à des restrictions dans plusieurs autres régions. La province de Qinghai, dans le nord-ouest du pays, et un district du Xinjiang voisin ont ordonné la fermeture de projets d'extraction de crypto-monnaies.

La Mongolie intérieure a dévoilé des mesures visant à éradiquer le minage de cryptomonnaies, tandis que le Sichuan examine le secteur.

De plus en plus de mineurs de crypto-monnaies chinois envisagent de plier l'activité en Chine et de se déplacer à l'étranger, a déclaré Lei Tong, directeur général des services financiers chez Babel Finance, un prêteur de crypto-monnaies et gestionnaire d'actifs basé à Hong Kong.