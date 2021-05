La répression des crypto-monnaies en Chine accélère la transition vers l'Asie centrale et l'Amérique du Nord.

Le gouvernement central chinois a promis de réprimer l'extraction et le commerce de bitcoins vendredi, ce qui a amené certains mineurs à interrompre tout ou partie de leurs activités dans un pays qui représente plus de la moitié de l'offre mondiale de crypto-monnaie.

Les fabricants de l'équipement utilisé par les mineurs, dont beaucoup sont chinois, affirment qu'ils cherchent désormais la croissance ailleurs.

Ebang International, dont le siège est à Hangzhou, a déclaré que ses "machines minières seront toujours en pénurie" à l'étranger, même si les ventes nationales disparaissent.

L'impact sera encore atténué par le fait que "les clients nationaux iront à l'étranger pour exploiter les mines", a-t-il ajouté dans une déclaration envoyée à Reuters.

Illustrant cette tendance, la société BIT Mining Ltd, dont le siège est à Shenzhen, a déclaré lundi dans un communiqué qu'elle avait conclu un accord avec une société basée au Kazakhstan pour investir conjointement dans un centre de données de minage de crypto-monnaies dans ce pays d'Asie centrale.

Les mineurs de bitcoins utilisent des équipements informatiques de plus en plus puissants et spécialement conçus, appelés "rigs", pour vérifier les transactions en bitcoins dans un processus qui produit des bitcoins nouvellement frappés.

Ce secteur, très gourmand en énergie, est important en Chine, même si la part de marché du pays diminue depuis des années en raison de l'incertitude réglementaire.

Si la Chine perd rapidement sa puissance de calcul en matière de crypto-monnaie, les mineurs étrangers en profiteront, a déclaré Alex Ao, vice-président d'Innosilicon Technology, concepteur de puces et fabricant de plateformes de minage de crypto-monnaie.

"Des endroits comme l'Amérique du Nord et l'Asie centrale ont des avantages en termes d'alimentation électrique et de soutien politique", a déclaré Ao, ajoutant que davantage de mineurs chinois se déplaceront à l'étranger.

Edward Lu, vice-président senior de Canaan Inc, un autre fabricant chinois de machines de minage, a déclaré qu'il étudiait des marchés similaires.

"La stratégie devrait consister à développer vigoureusement des marchés tels que le Kazakhstan, le Canada et l'Europe du Nord, où les ressources énergétiques sont abondantes et bon marché, tandis que les réglementations sont claires et prévisibles", a déclaré Lu à Reuters.

DES HÔTELS D'ACCUEIL

Bien que la région de Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine, un important centre minier, ait publié mardi un projet de règles visant à éradiquer cette activité, d'autres grands centres miniers n'ont pas encore publié les leurs, après la salve lancée la semaine dernière par un comité du Conseil des affaires d'État dirigé par le vice-premier ministre chinois Liu He.

"La délocalisation de leurs activités minières à l'étranger est le seul plan B des mineurs", a déclaré Winston Ma, professeur adjoint à la faculté de droit de l'université de New York, ajoutant que seuls les plus grands exploitants miniers chinois peuvent effectuer cet exode en douceur.

Le Kazhakstan, qui a clarifié ses règles de minage de crypto-monnaies l'année dernière, espère que cela stimulera une économie dominée par le pétrole.

"Nous avons reçu lundi des demandes de renseignements de la part de trois mineurs de bitcoins chinois concernant l'utilisation de nos services d'hébergement", a déclaré Didar Bekbauov, cofondateur de la société Hive Mining, basée au Kazakhstan, qui fournit des "hôtels d'hébergement" pour les machines minières.

Bekbauov a déclaré qu'il semblait qu'ils cherchaient une alternative après la répression.

Certains mineurs sont en colère d'avoir à se déplacer.

"Tant que l'activité minière n'est pas illégale, vous ne devriez pas tuer l'industrie avec seulement quelques mots de fonctionnaires", a déclaré un acteur crypto chinois, qui a refusé d'être identifié.