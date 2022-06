La reprise américaine prolonge légèrement les fonds de la sécurité sociale et de Medicare -trustees

Le fonds fiduciaire de l'assurance vieillesse et survivants de la sécurité sociale sera désormais en mesure de verser les prestations prévues en temps voulu jusqu'en 2034, selon le rapport annuel des fiduciaires du programme, soit un an plus tard que ce qui avait été estimé dans le rapport de l'année dernière.

Le Social Security Disability Trust Fund, qui verse les prestations d'invalidité, n'est plus susceptible d'être épuisé au cours de la période de projection de 75 ans. Le rapport de l'année dernière indiquait qu'il manquerait de fonds en 2057.

Le rapport des administrateurs de Medicare indique que le Hospital Insurance Trust Fund sera en mesure de payer les prestations jusqu'en 2028, soit deux ans plus tard que l'année dernière.

"La reprise de l'emploi, des revenus et du PIB après la récession de 2020 a été plus rapide et plus forte que ce qui était prévu dans le rapport de l'année dernière, ce qui a entraîné une augmentation des recettes de l'impôt sur les salaires et des recettes de l'impôt sur le revenu des prestations de sécurité sociale", ont déclaré les administrateurs dirigés par la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un résumé des rapports.

Les perceptions fiscales américaines, y compris les charges sociales qui soutiennent Medicare, ont fortement augmenté ces derniers mois, ce qui a conduit le Congressional Budget Office à prévoir une réduction de 1,7 trillion de dollars du déficit fédéral pour l'année fiscale en cours, alors que les dépenses d'aide à la pandémie s'estompent.

Le président Joe Biden a cherché à s'attribuer le mérite des améliorations fiscales de la sécurité sociale et de Medicare, en déclarant dans un communiqué : "La forte reprise économique stimulée par mes plans économiques et de vaccination a renforcé les programmes sur lesquels des millions d'Américains comptent."

Les hypothèses économiques des rapports ont été gelées à la mi-février, avant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne fasse grimper en flèche les prix des denrées alimentaires et de l'énergie et que la Chine n'impose des lockdowns sévères dans certaines grandes villes pour lutter contre les épidémies de COVID-19.

"Les développements survenus depuis lors ont ajouté à l'incertitude concernant la trajectoire de la pandémie de COVID-19 et de l'économie à court terme", ont déclaré les administrateurs, ajoutant qu'ils surveilleront ces développements et apporteront les ajustements nécessaires aux rapports ultérieurs.

Les trustees ont déclaré que les deux programmes sont confrontés à des déficits de financement à long terme en raison du vieillissement rapide de la population américaine. Les coûts de Medicare continueront à croître plus rapidement que le PIB américain jusqu'à la fin des années 2070 en raison des augmentations prévues du "volume et de l'intensité" des services de soins de santé fournis, ont-ils déclaré.