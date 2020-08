La reprise aux Etats-Unis toujours incertaine (gouverneure Fed)

Washington (awp/afp) - L'évolution de la reprise économique aux Etats-Unis demeure "incertaine", a estimé mercredi Michelle Bowman, gouverneure de la Banque centrale américaine, soulignant qu'il fallait aussi s'attendre à une disparité d'une région à l'autre du pays.

"Le rythme et l'intensité (de la reprise) varieront probablement d'une région à l'autre du pays, fortement influencés par les décisions du gouvernement fédéral et des autorités locales", a-t-elle déclaré dans un discours préparé pour l'assemblée annuelle des banquiers du Kansas, dont elle est originaire.

Sur une note positive, elle a souligné qu'à la mi-juillet, "seulement environ 8%" de l'encours des prêts hypothécaires résidentiels avaient fait l'objet d'une suspension de paiement, "bien en deçà de ce que de nombreux observateurs de l'industrie avaient redouté".

Elle a rappelé que l'impact de la crise sanitaire et économique avait sévèrement affecté le secteur des services, en particulier les voyages, les loisirs et l'hôtellerie.

"Pour donner une idée des pertes, l'emploi dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie à l'échelle nationale était en baisse de près de 40% sur 12 mois jusqu'en mai, et toujours en baisse d'environ 25% jusqu'en juillet", a-t-elle détaillé.

L'emploi dans le commerce de détail a chuté de 15% en mars et avril, bien qu'il se soit "considérablement rétabli depuis lors". En juillet, il restait toutefois encore de 6% inférieur au niveau d'avant la pandémie.

"Nous devons par conséquent reconnaître que les progrès vers une reprise complète de l'activité économique pourraient bien être lents et inégaux", a-t-elle conclu.

Le président de la Fed Jerome Powell martèle lui-même depuis des mois que le rythme de la reprise est incertain et que les plus vulnérables seront ceux qui mettront le plus de temps à se remettre de cette crise.

afp/rp