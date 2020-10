La reprise de l'économie allemande s'essouffle, dit Weidmann

La dynamique économique de l'Allemagne s'essouffle et un retour à la normale sera long et difficile, a fait savoir lundi Jens Weidmann, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et président de la Bundesbank.

"Alors que le rebond semblait au départ en forme de V, il est désormais en train de s'aplatir", a-t-il déclaré.

"La reprise de l'économie allemande risque d'être lente et de rester incomplète pendant un certain temps car la vie économique est toujours soumise à des restrictions".

(Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)