La reprise de la pandémie alimente l'engouement pour les transactions : les fusions et acquisitions du troisième trimestre battent tous les records.

Les fusions et acquisitions mondiales ont atteint de nouveaux records au troisième trimestre, les entreprises et les investisseurs façonnant leur avenir post-COVID par des transactions transformatrices, tandis que leurs conseillers s'efforçaient de faire face à des volumes de transactions jamais vus auparavant.

Un été frénétique d'activités de fusion a produit des transactions d'une valeur de 1,52 trillion de dollars au cours des trois mois se terminant le 27 septembre, soit une augmentation de 38 % par rapport au même trimestre de l'année dernière et plus que tout autre trimestre jamais enregistré, selon les données de Refinitiv.

Les volumes du troisième trimestre ont propulsé l'activité mondiale de fusion et d'acquisition au cours des neuf premiers mois de 2021 à un niveau sans précédent de 4 330 milliards de dollars, dépassant le pic annuel de 4 100 milliards de dollars atteint avant la crise financière de 2007 et forçant les banques d'investissement à augmenter les salaires de leur personnel junior surchargé et mécontent.

"La voie de la reprise est de plus en plus claire et les gens regardent au-delà du COVID", a déclaré Birger Berendes, coresponsable des fusions et acquisitions pour la région EMEA chez Bank of America.

"Les investisseurs regorgent de liquidités et veulent que les entreprises recherchent des acquisitions dans les domaines où elles doivent se développer ou ajouter des capacités et des services plutôt que de se contenter de verser des dividendes ou de racheter des actions."

Les volumes du troisième trimestre ont doublé en Europe avec 473 milliards de dollars d'opérations de fusion et d'acquisition par rapport au même trimestre de l'année dernière, tandis que les États-Unis ont enregistré une hausse de 32% à 581 milliards de dollars et l'Asie-Pacifique une hausse de 21% à 365 milliards de dollars.

"Les fusions et acquisitions sont un jeu de confiance. Les entreprises et les sponsors sont très satisfaits de l'environnement actuel et c'est pourquoi ils recherchent agressivement des opportunités avant qu'il n'y ait une correction du marché", a déclaré Dirk Albersmeier, co-responsable mondial des fusions et acquisitions chez JPMorgan.

"Les investisseurs sont sensibles à des facteurs tels que l'inflation, l'évolution des taux d'intérêt et le renforcement de la surveillance réglementaire", a-t-il ajouté.

Bien que les prochaines réformes fiscales du président américain Joe Biden soient susceptibles d'augmenter le coût des transactions, les principaux banquiers spécialisés dans les fusions et acquisitions ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à un ralentissement des transactions à court terme.

"La nouvelle politique fiscale n'est même pas un point de discussion. Elle n'a pas d'impact sur les transactions, quel qu'il soit - probablement un reflet de ce que les gens pensent de la probabilité qu'elle se concrétise l'année prochaine", a déclaré Mark Bekheit, associé en fusions et acquisitions au cabinet juridique Latham & Watkins LLP.

Bien que le marché des entreprises à chèque en blanc ait été confronté à des vents contraires, une transaction SPAC de 32,6 milliards de dollars menée par Lionheart Acquisition Corp II pour l'entreprise américaine MSP Recovery a figuré en tête du classement trimestriel.

Parmi les autres transactions importantes, citons le rachat d'Afterpay par Square pour 29 milliards de dollars, la scission d'Universal Music Group par Vivendi et l'acquisition d'Entain, propriétaire de Ladbrokes, par la société américaine de paris sportifs DraftKings pour 18,4 milliards de livres.

SPIRITUEUX ANIMAUX

Les progrès réalisés par les économies occidentales dans la vaccination de leur population adulte et l'assouplissement des restrictions COVID au cours de l'été ont alimenté les esprits animaux, avec l'apparition de guerres d'enchères entre sociétés de capital-investissement pour le contrôle de sociétés cotées en bourse, dont le groupe britannique de supermarchés Morrisons.

Les rachats d'entreprises par des fonds de capital-investissement ont bondi de 133 % pour atteindre 818 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l'année, les sociétés d'investissement s'empressant de déployer des liquidités, souvent en payant des prix élevés pour retirer des actifs des marchés publics.

Selon les banquiers, les sociétés de capital-investissement ont appris à calculer le risque après les crises financières.

"Il est clairement reconnu que les valorisations sont très élevées en ce moment. Les fonds recherchent des opportunités où ils sont convaincus de pouvoir ajouter de la valeur", a déclaré Anna Skoglund, responsable du groupe des investisseurs financiers et stratégiques de Goldman Sachs pour la région EMEA.

"Nous avons délaissé les transactions opportunistes, plus axées sur la finance, au profit d'investissements thématiques et de la création de plateformes."

Cette frénésie d'achats devrait se poursuivre car le programme d'achat d'obligations de la Réserve fédérale a contribué à pousser les taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas, proposant un financement par emprunt bon marché aux acquéreurs potentiels.

"Le raisonnement est assez simple : nous sommes vraiment inondés de liquidités", a déclaré Mark Shafir, coresponsable mondial des fusions et acquisitions chez Citigroup.

"Vous avez un marché des titres à revenu fixe incroyablement hospitalier en termes de taux et de disponibilité. Il y a donc de nombreuses possibilités de réaliser des transactions."

CARPE DIEM

Les transactions se sont multipliées dans la plupart des secteurs de l'économie, en particulier dans l'industrie technologique - où les transactions portant sur des logiciels ont plus que triplé au cours des neuf premiers mois de l'année - ainsi que dans le secteur de l'énergie et de l'électricité, les entreprises accélérant leur passage à des projets d'énergies renouvelables dans le cadre de leur transition vers un avenir net zéro.

Les négociateurs affirment que, tout en évaluant soigneusement les risques, les acheteurs d'entreprise sont devenus plus agiles afin de saisir les opportunités et de mieux concurrencer le capital-investissement dans les enchères rapides.

"Les conseils d'administration continuent d'évaluer de multiples options pour mettre en œuvre leurs objectifs stratégiques. Les clients sont très attentifs à l'utilisation des fusions et acquisitions pour accélérer leur stratégie lorsqu'ils en voient l'opportunité", a déclaré Omar Faruqui, co-responsable des fusions et acquisitions EMEA chez Barclays.

Alors que la menace des actionnaires activistes refait surface, les banquiers affirment que le pipeline à venir comprendra également des scissions pour libérer la valeur emprisonnée dans les unités rentables et profiter des marchés boursiers porteurs.

Les fonds activistes observent attentivement la manière dont les entreprises relèvent les défis liés à l'adaptation de leurs modèles d'entreprise au monde post-COVID et seront un facteur clé dans la conduite du changement.

"Les bouleversements du marché entraînent un déclin de l'activisme. Il n'est pas surprenant que la pandémie ait provoqué un véritable repli", a déclaré David Rosewater, de Morgan Stanley, directeur général du groupe de défense des activistes.

"Lorsque le marché est revenu, vous avez vu l'activisme revenir et récompenser des opportunités supplémentaires." (Reportage de Pamela Barbaglia à Londres et Anirban Sen à Bengaluru ; édition de Matthew Lewis)