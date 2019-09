La reprise des négociations sino-américaines soutient Wall Street à l'ouverture

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a débuté en hausse jeudi, encouragée par l'annonce de la reprise des négociations commerciales entre Washington et Pékin au début octobre. Les indices sont également soutenus par le fait que les créations de postes se soient révélées nettement supérieures aux attentes dans le privé aux Etats-Unis le mois dernier, à la veille du rapport sur l'emploi non agricole. Le secteur privé américain a créé 195.000 emplois nets le mois dernier, contre 140.000 attendus par les économistes.

Vers 15h40, l'indice Dow Jones (DJIA) gagnait 1% à 26.626 points. L'indice élargi S&P 500 prenait 1,1% à 2.968 points. Dans le même temps, l'indice Nasdaq, riche en valeurs technologiques, gagnait 1,3% à 8.079 points.

Sur le plan commercial, les Etats-Unis et la Chine ont confirmé prévoir une reprise des pourparlers au plus haut niveau à Washington au début du mois d'octobre, pour trouver une issue à leur guerre commerciale qui se répercute sur l'économie mondiale et pénalise les investissements et la confiance des entreprises.

VALEURS A SUIVRE :

-Le spécialiste des réseaux optiques Ciena (-6,3%) a annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre. Mais le groupe a dévoilé lors de la conférence de présentation de ses résultats une prévision de marge brute pour le prochain trimestre inférieure aux attentes des analystes.

-Apple (+1,7%) a réalisé sa première opération obligataire depuis 2017, plaçant 7 milliards de dollars de dette, selon Bank of America Corp, qui a mené l'opération.

-L'éditeur de la messagerie électronique Slack (-14,5%) a fait part de prévisions légèrement inférieures aux attentes pour le trimestre en cours en dépit de résultats qui ont dépassé le consensus au deuxième trimestre fiscal. Pour sa première publication trimestrielle depuis son entrée en Bourse en juin, Slack a dévoilé une perte de 14 cents par action sur la période de trois mois close en juillet.

-Twitter (+1,8%) a annoncé la désactivation temporaire d'une fonction permettant aux utilisateurs d'envoyer des tweets par SMS à la suite d'une série de piratages affectant plusieurs utilisateurs très en vue, dont le directeur général de la société, Jack Dorsey.

-Prudential Financial (+0,7%) paiera 2,35 milliards de dollars pour acquérir la start-up en ligne Assurance IQ, selon des informations recueillies par le Wall Street Journal (WSJ), citant l'assureur américain.

EVENEMENTS A VENIR

-16h00 : indice ISM des services

-16h00 : commandes aux usines (juillet)

-Discours attendu président de la Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan

2019-09-05

