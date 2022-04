La reprise des valeurs de croissance compense les résultats mitigés.

Les mégacapitaux Apple Inc et Meta Platforms Inc ont progressé de 0,6 % chacun, tandis que Nvidia Corp et Advanced Micro Devices Inc ont augmenté de 2,4 % et 2,3 %, respectivement, après que les actions des fabricants de puces aient été malmenées cette semaine.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a chuté de près de 21,8 % et le Nasdaq, très chargé en technologie, a perdu 14 % depuis le début de l'année. Les valeurs de croissance et de technologie leaders du marché ont été mises sous pression par les signaux de la Réserve fédérale américaine indiquant qu'elle augmentera les taux de manière agressive pour contrôler l'inflation galopante.

Huit des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont progressé dans les premiers échanges, les valeurs industrielles menant les gains, aidées par une hausse des actions des compagnies aériennes.

Delta Air Lines Inc a bondi de 5,8 % après avoir prévu un retour aux bénéfices pour le trimestre en cours, la demande de voyages aériens atteignant des sommets.

D'autres compagnies aériennes telles que American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc et Southwest Airlines Co ont gagné entre 7,2% et 9,9%.

Dans le même temps, JPMorgan Chase & Co a chuté de 2,8 % après avoir annoncé une baisse de 42 % de son bénéfice trimestriel, la crise ukrainienne et une inflation élevée depuis des décennies ayant bloqué l'activité de négociation de la banque.

"Lorsque vous regardez les résultats par rapport aux attentes et un titre qui se portait très bien au début de l'année et qui est maintenant en baisse depuis le début de l'année, je dirais qu'une grande partie de ces nouvelles sont intégrées", a déclaré Art Hogan, chef de la stratégie de marché chez National Securities à New York.

"Avant la publication de ce rapport sur les bénéfices, le marché a fait un travail assez approprié pour voir où pourraient se trouver certains des manques à gagner."

Les autres grandes banques Citigroup Inc, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley et Bank of America Corp, qui publient leurs résultats plus tard cette semaine et la semaine prochaine, ont chuté entre 0,2 % et 1,1 %.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du S&P 500 aient augmenté de 6,4 % au premier trimestre, par rapport au bond de 32,1 % du quatrième trimestre 2021, selon les données IBES de Refinitiv, alors qu'une Fed agressive, une inflation galopante et l'incertitude géopolitique due au conflit en Ukraine brouillent les perspectives de la saison des bénéfices.

À 10 h 16 HE, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 55,09 points, soit 0,16 %, à 34 275,45, le S&P 500 était en hausse de 9,75 points, soit 0,22 %, à 4 407,20, et le Nasdaq Composite était en hausse de 119,02 points, soit 0,89 %, à 13 490,60.

Les données de mercredi ont montré que les prix à la production ont augmenté plus que prévu en mars dans un contexte de hausse de la demande de services, ce qui suggère que l'inflation pourrait rester élevée pendant un certain temps.

BlackRock Inc a légèrement progressé après avoir affiché un bénéfice meilleur que prévu, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde ayant bénéficié de l'afflux d'argent des investisseurs dans ses divers fonds indiciels et actifs.

Les émissions à la hausse ont dépassé les émissions à la baisse pour un ratio de 2,03 contre 1 sur le NYSE et un ratio de 2,29 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 16 nouveaux sommets sur 52 semaines et 11 nouveaux bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 32 nouveaux sommets et 113 nouveaux bas.