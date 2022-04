La reprise du rouble perd de sa vigueur, les actions chutent après de nouvelles sanctions américaines.

A 0736 GMT, le rouble reculait de 0,6% à 76,23 contre le dollar, s'éloignant de son plus fort niveau depuis le 11 février de 74,2625 qu'il a atteint jeudi.

Par rapport à l'euro, le rouble a grimpé jusqu'à 80,2225, un niveau vu pour la dernière fois en juillet 2020, avant de renverser ses gains et de glisser de 0,5 % sur la journée à 81,82.

Les mouvements du rouble ont été agités et les volumes d'échanges sur la Bourse de Moscou ont été inférieurs à la moyenne ces dernières semaines, mais le rouble a pleinement retrouvé les niveaux observés avant que la Russie ne commence ce qu'elle appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine le 24 février.

Le rouble a récemment été orienté par la conversion obligatoire des revenus en dollars et en euros par les entreprises axées sur l'exportation, tandis que la demande de devises a été limitée par les contrôles de capitaux que la Russie a imposés lorsque le rouble s'est effondré à des niveaux records en mars.

La demande de devises étrangères est actuellement entravée par l'interdiction d'acheter des dollars et des euros en liquide, ainsi que par une commission de 12 % sur l'achat de devises en ligne ou par l'intermédiaire d'une banque.

Le rouble penchera vers un raffermissement sans action de la banque centrale et peut entrer dans la fourchette de 70-75 pour un dollar au cours de la journée, ont déclaré les analystes de Promsvyazbank dans une note.

Mais étant donné le dernier raffermissement du rouble, une certaine reprise de la demande de devises est possible même malgré la commission, a déclaré la banque Otkritie dans une note.

Le ministre des finances Anton Siluanov a déclaré mercredi que son ministère et la banque centrale travaillaient sur des mesures visant à rendre le taux de change du rouble plus prévisible et moins volatile.

Sur le marché boursier, l'indice RTS libellé en dollars a glissé de 0,5 % à 1 087,4 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en baisse de 0,1 % à 2 631,8 points.

Les actions de la société pétrolière Bashneft ont sous-performé le marché en perdant 3,2 % sur la journée, tandis que les actions de son rival Lukoil ont baissé de 0,5 %.

Les actions pétrolières ont subi un coup après que le Congrès américain a voté pour imposer une douleur économique supplémentaire à la Russie en raison de ses actions en Ukraine, en adoptant une mesure visant à supprimer son statut commercial de "nation la plus favorisée" et une autre pour interdire les importations de pétrole.