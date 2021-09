La reprise économique s'essouffle au Brésil

Brasilia (awp/afp) - Toujours sous le coup de la crise du coronavirus, l'économie brésilienne a montré des signes d'essoufflement avec une contraction de 0,1% du PIB au deuxième trimestre après un premier trimestre qui avait été encourageant (+1,2%).

Ce chiffre est plus mauvais que ce que prévoyait un panel d'analystes qui escomptaient une légère progression de la croissance à 0,2% au Brésil, confronté actuellement à une forte poussée de l'inflation et à une très grave sécheresse.

Cette légère contraction met fin à trois rebonds successifs lors des trimestres précédents, quand la première économie d'Amérique Latine commençait à retrouver des couleurs.

Le PIB a néanmoins progressé de 12,4% au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'an dernier, au plus fort de la crise économique causée par la pandémie.

Les chiffres d'avril à juin ont notamment été plombés par une contraction de 2,8% pour le secteur agricole et de 0,2% pour l'industrie, tandis que les services ont progressé de 0,7%.

L'an dernier, le produit intérieur brut du Brésil a reculé de 4,1%, une baisse historique mais inférieure à celle du PIB des autres pays latino-américains, notamment grâce à un programme d'allocations versées aux plus pauvres.

Les analystes consultés par l'enquête hebdomadaire Focus de la banque centrale prévoient une croissance de 5,22% pour 2021, alors qu'ils tablaient sur 5,3% il y a un mois.

Face aux fortes poussées inflationnistes, la banque centrale a relevé début août son taux directeur d'un point, la hausse la plus importante depuis 2003, à 5,25%.

Il s'agit de la quatrième hausse consécutive de ce taux -- qui avait atteint son plancher historique de 2% il y a un an et les spécialistes craignent que ce taux plus élevé n'entrave la reprise économique qui s'annonçait pourtant prometteuse en début d'année.

"La banque centrale se doit d'agir pour contenir l'inflation, mais cela a pour conséquence une décélération de l'économie", explique Paula Magalhaes, du cabinet de consultants A.C. Pastore & Associados.

Crise institutionnelle

Et les prévisions pour l'inflation ne sont guère optimistes, à 7,27% sur l'année 2021 selon l'enquête Focus, près du double de l'objectif fixé par la Banque centrale.

Les chiffres décevants du PIB du deuxième trimestre sont une mauvaise nouvelle pour le gouvernement du président Jair Bolsonaro, dans un pays où le taux de chômage reste très élevé (14,1%), avec 14,4 millions de personnes à la recherche d'un emploi.

Le contexte économique est également assombri par les tensions politiques de plus en plus exacerbées.

Ces dernières semaines, les investisseurs se sont montrés de plus en plus inquiets face à la crise institutionnelle entre le dirigeant d'extrême droite et la Cour suprême.

Mal en point dans les sondages, le chef de l'Etat a multiplié les attaques contre le système de vote électronique en vigueur depuis 1996, allant jusqu'à remettre en question la tenue de la présidentielle de 2022.

"Affaibli par des perspectives économiques plus sombres, Jair Bolsonaro devrait continuer de délégitimer l'élection de 2022, exacerbant les tensions institutionnelles", estime le cabinet Eurasia, qui craint aussi un impact sur les réformes économiques au Parlement.

afp/rp