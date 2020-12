La reprise est en bonne voie en Chine estime Generali Investments

Les dernières données macroéconomiques de la Chine suggèrent que la reprise est en bonne voie, observe l’équipe de Vincent Chaigneau, directeur de la recherche de Generali Investments. En conséquence, elle s'attend à un soutien moindre des politiques budgétaires et monétaires l'année prochaine. Le resserrement budgétaire attendu et d'autres mesures de désendettement se traduiront probablement par un affaiblissement marqué de la croissance du "Total Social Financing" (TSF).



En conséquence estime Generali Investments, la Banque Populaire de Chine devrait maintenir une approche prudente. L'expansion de la masse monétaire va se ralentir, mais la société de gestion ne prévoit une première hausse que très tard dans l'année.



Le ralentissement du soutien gouvernemental et donc de l'impulsion du crédit entraînera un certain ralentissement de la croissance au cours de l'année. Toutefois, il y aura également une forte incidence d'effets de base. Au total, Generali Investments prévoit une croissance de 7,8 % en 2021.