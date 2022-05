La reprise mondiale soulève les actions de Londres avant la décision de la BoE

La Banque d'Angleterre semble prête à augmenter les taux d'intérêt plus tard dans la journée pour la quatrième fois depuis décembre, la plus rapide augmentation des coûts d'emprunt depuis un quart de siècle, alors que la banque centrale tente d'étouffer les pressions inflationnistes.

L'indice blue-chip FTSE 100 était en hausse de 1,6%, à 0710 GMT.

Les mineurs ont augmenté de 2,6 %, suivant la hausse des prix des métaux, après que la Fed américaine ait tempéré les attentes du marché pour un resserrement agressif. [MET/L]

Les valeurs financières telles que les banques et les assureurs, qui ont tendance à profiter d'un environnement de taux d'intérêt plus élevés, ont gagné 1,2 % et 1,9 %, respectivement.

Ajoutant au rallye, Shell a bondi de 3,5 % après que la major pétrolière a affiché un bénéfice record au premier trimestre, stimulé par la hausse des prix du pétrole et du gaz et par les bonnes performances de sa division commerciale.