La reprise post-pandémie a fait bondir les ventes de champagne

PARIS (Reuters) - Les ventes de champagne ont atteint un niveau historique en 2021, surpassant le record de 2019, l'assouplissement des mesures liées à la pandémie ayant favorisé les exportations, ont déclaré lundi les producteurs.

Les prédictions des producteurs français l'année dernière se sont avérées justes avec des ventes en 2021 atteignant 5,7 milliards de dollars (5,04 milliards d'euros), soit 14% au-dessus du pic du niveau pré-pandémie.

Les exportations ont atteint 180 millions pour les bouteilles de 0,75 litres, soit 37% de plus qu'en 2020 et 15% de plus qu'en 2019, alors que les ventes en France ont bondi de 25% par rapport à 2020, égalant les ventes de 2019 à 140 millions de bouteilles, a déclaré l'Union des Maisons de Champagne (UMC) aux journalistes.

Les ventes aux États-Unis ont grimpé de 31% par rapport à 2019, enregistrant un record de 34 millions de bouteilles. Le premier marché d'exportation du champagne a progressé au cours de chacune des dix dernières années, à l'exception de 2020 en raison des mesures de confinement en place, selon les données de l'UMC.

Les exportations vers la Grande-Bretagne ont augmenté de 7% par rapport à 2019 pour atteindre 29 millions de bouteilles, tandis que les ventes vers l'Allemagne ont bondi de 28% pour atteindre 15 millions. L'Australie a suivi la tendance avec 12 millions de bouteilles, avec un bond de 53% des exportations par rapport à 2019.

Selon le président de l'UMC, Jean-Marie Barillère, boire du champagne chez soi serait moins cher qu'au restaurant et la grande disponibilité en ligne aurait contribué à stimuler les ventes.

Les producteurs se réjouissent de ce record après leur pire année de production en 40 ans en 2021 -- les vignobles ayant été ravagés par les périodes de gel et un mildiou particulièrement virulent.

Les producteurs pourront puiser dans leurs stocks pour suivre la demande, le champagne étant généralement produit à partir d'un assemblage de vins produits l'année précédente voire plus tôt.

(Reportage Sybille de La Hamaide; version française Dina Kartit, édité par Matthieu Protard)