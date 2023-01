La reprise se poursuit sur le marché crypto

Zurich (awp) - Le cours du bitcoin et de l'ensemble de l'ensemble du marché cryptographique a entamé l'année du bon pied, à l'image des places financières internationales. A la mi-journée, la première monnaie virtuelle s'échangeait autour de 17'445 dollars, soit près de 3,5% de plus qu'une semaine auparavant. La capitalisation de l'ensemble du marché s'est enrobée de 11 milliards à environ 336 milliards.

"Le négoce crypto surfe actuellement sur la vague de données économiques supérieures aux expectatives", signale dans une note Matteo Bottacini de Crypto Finance. L'analyste signale toutefois l'absence de signes clairs d'un véritable bond en avant et estime que "nous pourrions voir de nouveaux plus bas" alors que de nouveaux plus hauts prendront du temps, "mais il y a un important potentiel de hausse".

Du côté des entreprises, les corrections de l'année dernière continuent de laisser des traces. Coinbase, la plus grande plateforme d'échange crypto américaine, est de nouveau sous le feu des projecteurs. L'entreprise cotée en Bourse a écopé d'une amende pour ses carences en matière de blanchiment d'argent et accepté de payer 100 millions de dollars dans le cadre d'un accord conclu avec l'autorité de surveillance financière de New York (DFS).

Coinbase va en outre procéder à d'importantes coupes dans ses effectifs dans le cadre d'un programme d'économies, après avoir déjà fortement réduit la voilure au milieu de l'année dernière. Environ 950 collaborateurs, soit près de 20% des effectifs, devront quitter l'entreprise, a annoncé son fondateur et patron Brian Armstrong.

Le marché des jetons alternatifs ("altcoins") affiche quant à lui des signes positifs en ce début d'année, en raison notamment de la mise à jour logicielle annoncée pour mars par les développeurs de l'ether, principal rival du bitcoin. L'opération doit rendre à nouveau disponibles les ethers immobilisés dans le cadre du passage au système de la preuve d'enjeu (PoS), explique David Scheuermann, également chez Crypto Finance.

En anticipation de cette mise à jour, le numéro deux des devises virtuelles a connu une progression plus importante que sa grande soeur, atteignant 1336 dollars, soit plus de 10% de mieux qu'une semaine plus tôt.

Le volume des quelque 12'650 cryptomonnaies recensées par le portail spécialisé CoinGecko totalisait 895 milliards de dollars, en hausse de 42 milliards sur une semaine.

