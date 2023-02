La résilience de l'économie américaine pourrait donner du lustre aux actions des semi-conducteurs

L'indice Philadelphia SE Semiconductor est en hausse d'environ 16 % depuis le début de l'année, éclipsant le gain de 3 % depuis le début de l'année du S&P 500 et la hausse de 8,5 % du Nasdaq Composite.

Les semi-conducteurs ont été parmi les secteurs les plus touchés lors de la déroute du marché l'année dernière, qui a vu l'indice SOX perdre 36 %, alimenté par les craintes d'une récession imminente. Ils ont été les vedettes du rebond du marché en 2023, soutenus en partie par les preuves que l'économie américaine reste robuste, même après que la Réserve fédérale ait déclenché son resserrement de politique monétaire le plus agressif depuis des décennies pour combattre l'inflation.

Les semi-conducteurs étant un composant clé d'innombrables produits, certains investisseurs parient que la force économique pourrait aider les actions à surperformer.

Malgré les craintes de récession de l'année dernière, le marché croit maintenant que "l'économie va continuer à se maintenir", a déclaré King Lip, stratège en chef chez Baker Avenue Wealth Management, dont la société possède des actions de Nvidia et On Semiconductor. "Si c'est le cas, alors je pense que les semi-conducteurs peuvent très bien se porter".

Bien sûr, la force économique a été une arme à double tranchant pour les actions ces derniers temps. Les actions des semi-conducteurs ont récemment reculé, tout comme les marchés plus larges, en raison des craintes d'un scénario économique "sans atterrissage" dans lequel une forte croissance maintient l'inflation élevée et incite la Fed à augmenter les taux d'intérêt plus longtemps. De plus amples informations sur l'état de l'économie seront disponibles la semaine prochaine avec une série de données, notamment sur la confiance des consommateurs et les biens durables.

Pourtant, la quasi-totalité des 30 composants de l'indice Philadelphia Semis ont surperformé le marché plus large cette année, avec en tête le poids lourd Nvidia qui a réalisé un gain de près de 60 % depuis le début de l'année.

Les actions du concepteur de puces ont augmenté de 14 % jeudi après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre, son PDG ayant déclaré que l'utilisation de ses puces pour alimenter les services d'intelligence artificielle avait "explosé au cours des 60 derniers jours".

Le rallye des actions de Nvidia a catapulté sa valeur boursière à 570 milliards de dollars, ce qui en fait la sixième société la plus précieuse du S&P 500 après le constructeur d'automobiles électriques Tesla.

Graphique : Valeurs de puces vs le S&P 500

Le maintien de la dynamique du groupe pourrait dépendre de la capacité des entreprises à atteindre les estimations de bénéfices qui ont été fortement revues à la baisse l'année dernière.

Les estimations de bénéfices à 12 mois pour les sociétés de semi-conducteurs ont baissé de 28 % entre juin de l'année dernière et janvier, la plus grande révision à la baisse de ce type en une décennie, selon Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein.

"Nous avons eu l'une des plus grandes révisions des bénéfices que nous ayons connues depuis un bon moment", a déclaré Rasgon.

Les bénéfices de l'industrie des semi-conducteurs et des équipements pour semi-conducteurs du S&P 500, qui pèse près de 6 % dans l'indice, devraient chuter de 20 % cette année, mais on les voit se redresser au dernier trimestre de l'année, selon Refinitiv IBES.

"Ce n'est pas que les fondamentaux soient incroyablement bons en ce moment", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel. Mais, a-t-il ajouté, "les perspectives à long terme semblent être un peu meilleures qu'elles ne l'étaient à la fin de 2022."

Toutes les actions de puces n'ont pas prospéré. Les actions d'Intel ont chuté de 5 % cette année. En début de semaine, la société a réduit son dividende à son plus bas niveau en 16 ans, en raison du ralentissement de la demande pour ses puces utilisées dans les ordinateurs personnels et les centres de données.

Alors que les actions des puces pourraient bénéficier d'une économie plus forte, peu de gens s'attendent à ce qu'elles soient à l'abri des effets négatifs de la hausse des rendements du Trésor, qui ont bondi en même temps que les prévisions de taux de la Fed. La hausse des rendements propose une concurrence aux actions et rend les actions plus chères dans les modèles d'évaluation standard des analystes - en particulier pour les entreprises technologiques, dont la valeur marchande dépend davantage des bénéfices futurs.

Et si le resserrement de la politique de la Fed finit par provoquer une récession au cours du second semestre, comme certains le craignent, les semis pourraient en pâtir.

Burns McKinney, un gestionnaire de portefeuille chez NFJ Investments, voit également la baisse de la demande sur le marché des ordinateurs personnels après le boom de la pandémie comme un autre obstacle pour le secteur.

Néanmoins, il pense que le secteur pourrait prospérer à plus long terme, surtout si les signes de refroidissement de l'inflation permettent à la Fed de ralentir le resserrement de sa politique monétaire plus tard dans l'année. McKinney détient des positions dans Texas Instruments et ASML Holding.

"Des impressions de données plus faibles devraient permettre à la Fed de lever le pied sur les freins, et si cela se produit, ce serait positif pour les valeurs technologiques cycliques", a déclaré McKinney.