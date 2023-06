Ella Irwin, responsable de la confiance et de la sécurité chez Twitter, a déclaré jeudi à Reuters qu'elle avait démissionné de l'entreprise de médias sociaux.

Irwin, qui avait rejoint Twitter en juin 2022, a pris la tête de l'équipe chargée de la confiance et de la sécurité en novembre, après la démission de Yoel Roth. Elle supervisait la modération des contenus.

Depuis son rachat par le milliardaire Elon Musk en octobre, Twitter est critiqué pour son manque de protection contre les contenus préjudiciables. Le départ de Mme Irwin intervient alors que la plateforme a du mal à retenir les annonceurs, les marques craignant d'apparaître à côté de contenus inappropriés.

Elon Musk a annoncé au début du mois qu'il avait engagé Linda Yaccarino, ancienne directrice de la publicité de NBCUniversal, pour devenir la nouvelle directrice générale de Twitter.

Une demande de commentaire envoyée par courriel à Twitter a donné lieu à une réponse automatisée avec un émoji de caca.

Fortune a précédemment rapporté que le compte Slack interne d'Irwin semblait avoir été désactivé.

Depuis l'acquisition de Musk, Twitter a considérablement réduit ses coûts et licencié des milliers d'employés, dont beaucoup avaient travaillé à la prévention des contenus nuisibles et illégaux, à la protection de l'intégrité des élections et à la diffusion d'informations exactes sur le site.

M. Musk a fait la promotion d'une fonctionnalité appelée Community Notes, qui permet aux utilisateurs d'ajouter un contexte aux tweets, afin de lutter contre les informations trompeuses sur Twitter.