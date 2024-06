Plus de trois ans et demi, soit 1 300 jours, après que la Zambie, riche en ressources naturelles, s'est officiellement déclarée en faillite, elle est sur le point de sortir du défaut de paiement, ce qui laisse aux pays riches des leçons difficiles sur l'efficacité de leur plan d'allègement de la dette tant vanté.

Mardi, les détenteurs d'obligations internationales voteront leur part d'une restructuration de la dette de 13,4 milliards de dollars et la Zambie sera la première à achever une restructuration complète dans le cadre de l'architecture du "cadre commun" dirigé par le G20.

Hakainde Hichilema, le président zambien, a qualifié ce moment d'historique et la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, l'a salué comme un signe important de coopération multilatérale.

Mais pour les nombreuses personnes impliquées dans le travail quotidien - et les retards répétés - il s'agira davantage d'une acclamation lassée que d'une poignée de main festive.

Cela a été douloureux pour la Zambie - nous le reconnaissons pleinement", a déclaré William Roos, coprésident du "Club de Paris" des nations créancières occidentales les plus riches et du Comité officiel des créanciers de la Zambie, qui comprend le principal bailleur de fonds de la Zambie, la Chine, lors d'une conférence sur la dette organisée par Finance for Development Lab, à Paris, vendredi.

"Nous devons donc nous améliorer. Mais nous avons tenu nos promesses.

La restructuration globale devrait permettre de réduire la dette de la Zambie d'environ 900 millions de dollars et d'étaler les paiements futurs sur une période beaucoup plus longue.

Toutefois, c'est son rôle de cobaye du cadre commun qui l'a rendue célèbre.

Lancé lors de la conférence COVID-19 en 2020, ce cadre a été conçu pour réunir sous un même toit les différents bailleurs de fonds des pays pauvres, en particulier la Chine dont les prêts ont explosé au cours de la décennie qui a précédé la pandémie.

Il a été considéré comme une avancée, mais le temps extraordinairement long qu'a pris la restructuration de la Zambie, ainsi que d'autres encore en cours au Ghana et en Éthiopie, a donné lieu à des critiques sur les retards et la complexité.

Les fonctionnaires et les créanciers des trois pays se sont plaints d'un manque de transparence.

Masitala Mushinga, directeur de la gestion de la dette au ministère zambien des finances, a déclaré qu'ils étaient confiants et détendus au début du processus, mais qu'ils se sont rapidement retrouvés coincés entre des pays comme la Chine, leur principal créancier, et les détenteurs d'obligations qui n'étaient pas d'accord sur ce qui constituait un allègement "comparable" de la dette.

"Les deux éléphants se battaient et nous étions là, au milieu, sans aucun actif réel, pour ainsi dire, parce que nous ne savions pas comment le processus devait se dérouler", a-t-elle déclaré lors de l'événement de Paris.

En novembre, le groupe officiel des créanciers, dirigé par la Chine et la France, a temporairement torpillé un accord approuvé par le gouvernement et le FMI avec les détenteurs d'obligations du secteur privé, au motif qu'il ne prévoyait pas un allègement suffisant de la dette.

"Le cadre du G20... Je ne pense pas vouloir le recommander à un pays", a déclaré Ernest Addison, gouverneur de la banque centrale du Ghana, lors du même événement où s'exprimait M. Roos, coprésident du Club de Paris, lorsqu'on l'a interrogé sur l'expérience de son pays.

BATTLEGROUND

L'accord conclu avec la Zambie prévoit que les créanciers du secteur public rééchelonneront 6,3 milliards de dollars de leurs prêts, tandis que trois des principales obligations du pays, d'une valeur totale de 3 milliards de dollars, seront regroupées en deux, avec de nouveaux calendriers de paiement et de nouvelles conditions.

Un montant modeste de prêts bancaires et autres reste à restructurer.

Sean Hagan, ancien conseiller général du FMI, et Brad Setser, spécialiste de la dette souveraine, expliquent comment les clauses insérées dans les nouveaux accords signifient que la Zambie - qui est le deuxième producteur de cuivre d'Afrique - effectuera des paiements supplémentaires si elle se redresse rapidement.

Ces paiements supplémentaires pourraient toutefois faire remonter sa dette à un niveau tel que le FMI estime qu'elle présente à nouveau un risque élevé de surendettement.

Les partisans du cadre commun insistent néanmoins sur le fait que les difficultés sont en train d'être aplanies.

Allison Holland, qui dirige la division de la politique de la dette du FMI, estime que les leçons tirées de l'expérience zambienne ont permis au Ghana de passer plus rapidement de l'accord des services du FMI à l'approbation du programme.

Elle ajoute que les créanciers officiels comprennent désormais mieux les préoccupations et les contraintes de chacun et que la création d'une table ronde mondiale sur la dette souveraine permet d'améliorer continuellement le processus.

Thys Louw, membre du comité des détenteurs d'obligations de la société d'investissement NinetyOne, basée en Afrique du Sud, estime toutefois que les difficultés rencontrées en Zambie étaient profondément enracinées et que l'idée selon laquelle les restructurations présentent de nombreuses caractéristiques "communes" est erronée.

"Nous avons toujours été optimistes en termes d'engagement, mais la Zambie est devenue essentiellement le champ de bataille, le dommage collatéral des thèmes plus généraux en jeu", a déclaré M. Louw, soulignant à la fois le manque de fermeté de l'Occident à l'égard de la Chine et la crainte initiale d'une vague de défauts de paiement.

VRAI GAGNANT

L'une des conseillères juridiques de la Zambie, Melissa Butler, du cabinet d'avocats White & Case, a également noté que la Chine était la cible de toutes les critiques.

"On a beaucoup pointé du doigt (la Chine) dans les premiers temps, ce qui était quelque peu injuste, car il y avait un processus d'apprentissage en cours", a déclaré Mme Butler.

"La Chine a démontré qu'elle souhaitait s'engager avec le reste de la communauté internationale et, en Zambie, elle a tenu ses promesses. Pour moi, c'est là que réside la véritable victoire".

Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lors d'une séance d'information régulière vendredi que les efforts de Pékin avaient été "hautement appréciés" par toutes les parties et que la Chine "continuerait à coordonner et à coopérer avec toutes les parties concernées".

Le FMI a conclu mardi son examen de la facilité élargie de crédit (FEC) de la Zambie - et la Zambie a également demandé à augmenter ce programme de prêt de 1,3 milliard de dollars à 1,7 milliard de dollars pour l'aider à faire face à la pire sécheresse que le pays ait connue en 40 ans.

Mais le fait de passer le cap de la restructuration ouvrira-t-il la voie à la prochaine défaillance du cadre commun, où qu'elle se produise ?

"Je pense que cela pourrait être plus facile, mais est-ce que je pense que cela deviendra moins complexe ? Non", a déclaré M. Butler de White and Case.