La restructuration de la dette ghanéenne, qui dure depuis longtemps, a fait un nouveau pas vers la ligne d'arrivée lundi, après que le gouvernement a déclaré avoir conclu un accord de principe sur la restructuration de la dette avec les détenteurs d'obligations internationales d'une valeur de quelque 13 milliards de dollars.

Vous trouverez ci-dessous une chronologie condensée des principaux événements :

* Février 2022 - L'agence de notation Moody's abaisse la note de crédit du Ghana de B3 à Caa1, déclarant que le pays a un "risque de crédit très élevé", après que Fitch ait abaissé sa note de crédit du Ghana de B- à B en janvier.

* Mars 2022 - La banque centrale du Ghana augmente ses taux d'intérêt de 250 points de base, un record, pour les porter à 17 %, afin d'enrayer l'inflation galopante et l'affaiblissement de la monnaie.

* Avril 2022 - Le parlement du producteur de cacao approuve une taxe sur les paiements électroniques.

* Mai 2022 - Ken Ofori-Atta, alors ministre des finances du Ghana, déclare que le pays gérera sa dette sans l'aide du Fonds monétaire international (FMI).

* 1er juillet 2022 - Le gouvernement ghanéen change d'avis et demande un prêt au FMI, au milieu des manifestations de rue contre les difficultés économiques croissantes.

* 20 juillet 2022 - Le parlement ghanéen approuve un prêt de 750 millions de dollars de la Banque africaine d'import-export, alors que le pays s'efforce d'éviter le défaut de paiement.

* Août 2022 - La banque centrale du Ghana procède à une nouvelle hausse record des taux d'intérêt, alors que l'inflation continue de grimper.

* 5 décembre 2022 - Le Ghana lance une bourse de la dette intérieure pour tenter de faire face à la spirale des paiements de la dette.

* 12 décembre 2022 - Le Ghana et le FMI parviennent à un "accord au niveau du personnel" sur un plan de sauvetage de 3 milliards de dollars, la restructuration de la dette étant l'une des conditions.

* 20 décembre 2022 - Le Ghana déclare qu'il fera défaut sur la plupart de ses dettes extérieures.

* 22 décembre 2022 - Les fonds de pension locaux sont exemptés de l'échange de la dette intérieure après que les syndicats ont menacé de faire une grève générale.

* Janvier 2023 - Le Ghana demande une restructuration de sa dette dans le cadre du processus du Cadre commun du G20, mis en place en réponse à la pandémie de COVID-19 pour inclure la Chine, l'Inde et d'autres pays créanciers qui ne font pas partie du traditionnel Club de Paris des pays riches prêteurs.

* Février 2023 - Le ministère ghanéen des finances déclare que l'échange de la dette intérieure a été clôturé avec environ 85 % des détenteurs d'obligations "éligibles", après cinq prolongations de délai. Les créanciers bilatéraux officiels du pays entament des pourparlers en vue de former un comité.

* Mars 2023 - Le gouvernement ghanéen et un groupe de détenteurs d'environ 13 milliards de dollars d'obligations internationales entament des discussions sur la restructuration de la dette par l'intermédiaire de leurs conseillers respectifs.

* Mai 2023 - Les créanciers officiels du Ghana forment un comité co-présidé par la Chine et la France et s'engagent à restructurer leurs prêts au pays. Ces "assurances de financement" ouvrent la voie à l'approbation par le conseil d'administration du FMI du prêt de sauvetage de 3 milliards de dollars, cinq jours plus tard.

* Juin 2023 - Le Ghana envoie une proposition de restructuration à ses créanciers officiels, dans le but de réduire les paiements d'intérêts de 10,5 milliards de dollars au cours des trois prochaines années.

* Octobre 2023 - Le Ghana et le FMI parviennent à un accord au niveau du personnel sur la première révision du programme de prêt de 3 milliards de dollars, avec un deuxième versement de 600 millions de dollars subordonné à l'adoption d'un plan de réaménagement de la dette avec les créanciers officiels. Le ministère des finances propose aux détenteurs d'obligations une décote de 30 à 40 %, ce qui fait chuter le prix des obligations.

* Janvier 2024 - Le Ghana parvient à un accord de principe le 12 janvier pour restructurer 5,4 milliards de dollars de dette envers ses créanciers officiels, le FMI approuvant ensuite le prochain versement de prêt une semaine plus tard.

Le gouvernement explique aux détenteurs d'obligations étrangers qu'il souhaite une simple restructuration de la dette, plutôt que d'utiliser des "instruments de dette conditionnés par l'État", qui lient les paiements à des variables telles que la croissance économique ou les prix des matières premières.

* Février 2024 - Le président ghanéen remplace Ken Ofori-Atta au poste de ministre des finances par son adjoint Mohammed Amin Adam, qui s'engage à maintenir le programme du FMI sur la bonne voie.

* Mars 2024 - Le Ghana et le groupe international des détenteurs d'obligations entament des négociations officielles.

* Avril 2024 - Le Ghana et ses détenteurs d'obligations ne parviennent pas à conclure un accord, le gouvernement estimant que les propositions avancées n'étaient pas suffisantes pour ramener la dette à un niveau que le FMI jugerait viable.

* Mai 2024 - Le gouvernement ghanéen confirme qu'un projet de protocole d'accord a été reçu de ses créanciers bilatéraux. Une fois signé, le protocole d'accord formalisera l'accord de 5,4 milliards de dollars conclu en janvier avec des pays comme la France et la Chine.

* Juin 2024 - Le Ghana et ses créanciers internationaux parviennent à un accord de principe sur la restructuration de ses obligations en dollars.