"La réunion de la BCE devrait être marquée par le réveil des faucons", estime Allianz GI

Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez Allianz Global Investors s'attend à l'annonce par la BCE d'une réduction du volume d'achats d'actifs dans le cadre du PEPP et son retour au rythme précédant son accélération décidée en mars. La Banque centrale européenne devrait préciser son nouveau cadre stratégique de mise en œuvre de sa politique monétaire annoncé en juillet, notamment sa " forward guidance " relative à la hausse des taux, qui n'a pas fait l'unanimité, et les outils à mettre en œuvre pour atteindre sa cible d'inflation, estime l'expert.



La réunion de la BCE devrait être marquée par le réveil des faucons, ajoute-t-il. Face à la recrudescence des débats au sein du conseil des gouverneurs, les marchés pourraient être plus volatils.