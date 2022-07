La réunion des ministres des affaires étrangères du G20 à Bali n'a rien d'habituel.

Le Groupe des 20 comprend des pays occidentaux qui ont accusé Moscou de crimes de guerre en Ukraine et ont déployé des sanctions, mais aussi des pays comme la Chine, l'Indonésie, l'Inde et l'Afrique du Sud qui n'ont pas suivi.

Le rassemblement sera la première fois que les ministres des affaires étrangères de certaines des plus grandes économies du monde rencontreront le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février.

S'exprimant avant la réunion du G20 qui se déroule de jeudi à vendredi, le porte-parole du ministère allemand des affaires étrangères, Christian Wagner, a déclaré qu'il ne s'agirait pas d'un "sommet normal" ni d'un "business as usual".

L'Allemagne assure la présidence du Groupe des sept nations industrialisées et se coordonnerait à Bali sur la manière de répondre à Lavrov à la lumière de la guerre en Ukraine, a-t-il déclaré.

De hauts responsables de la Grande-Bretagne, du Canada et des États-Unis ont quitté les représentants russes lors d'une réunion financière du G20 à Washington en avril.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken participera activement à la réunion tout en "restant fidèle à un autre objectif primordial, à savoir le fait qu'on ne peut pas faire comme d'habitude avec la Fédération de Russie", a déclaré un porte-parole du département d'État américain.

M. Blinken rencontrera le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi à Bali, mais aucune rencontre n'est prévue avec M. Lavrov.

En tant que présidente du G20 cette année, l'Indonésie a été prise au centre d'une tempête géopolitique sur la guerre, tentant d'écarter les menaces des pays occidentaux de boycotter les réunions. Après la réunion des ministres des affaires étrangères, les ministres des finances du G20 doivent se réunir la semaine prochaine, également à Bali.

Essayant de tirer parti de la neutralité de l'Indonésie, le président Joko Widodo s'est lancé dans une ambitieuse mission de pacification la semaine dernière, se rendant à Kiev et à Moscou pour rencontrer le président ukrainien VolodymyrZelenskiy et le président russe Vladimir Poutine.

Le président, connu sous le nom de Jokowi, a invité l'Ukraine au G20 cette année, a tenté de convaincre la Russie de mettre fin à un blocus sur les exportations de céréales qui est à l'origine d'une crise alimentaire mondiale, et a proposé l'Indonésie comme "pont diplomatique" entre les nations.

L'ambassadeur d'Ukraine en Indonésie, Vasyl Hamianin, a déclaré que le ministre des affaires étrangères de son pays prononcerait un discours virtuel lors de la réunion de Bali.

LE PROJET DE SNOBER LES RÉUNIONS DU G20 EST REPENSÉ

Bien qu'il ait été question au départ de snober certaines réunions du G20, les dirigeants occidentaux ont finalement décidé que céder la parole à la Russie serait contre-productif, a déclaré Max Bergmann, expert de la Russie et de l'Europe et ancien haut fonctionnaire du département d'État américain.

"Si vous ne vous montrez pas, et que les Russes ont la parole avec des pays vraiment critiques comme l'Indonésie, l'Inde et d'autres, alors ils font valoir leurs arguments sans opposition", a déclaré Bergmann, qui est maintenant au Center for Strategic and International Studies de Washington.

Ramin Toloui, secrétaire d'État adjoint américain aux affaires économiques et commerciales, a déclaré mardi que l'alimentation et l'énergie figureraient en bonne place lors de la réunion. [W1N2XZ015]

"Les pays du G20 devraient demander des comptes à la Russie et insister pour qu'elle soutienne les efforts actuels de l'ONU visant à rouvrir les voies maritimes pour la livraison de céréales", a-t-il déclaré.

Lors d'un voyage au Vietnam mercredi, le Russe Lavrov a appelé toutes les parties du monde à faire des efforts pour protéger les lois internationales car "le monde évolue de manière compliquée."

Ses commentaires avant son arrivée à Bali interviennent alors que la Russie a été accusée par les pays occidentaux de violer le droit international par son invasion de l'Ukraine, que Moscou appelle une "opération spéciale".

La réaction de M. Lavrov à Bali pourrait également donner une indication de la façon dont les membres du G20 pourraient réagir si M. Poutine assiste en personne au sommet du groupe en novembre, ce qui reste à confirmer.

Le président indonésien, jusqu'à récemment peu actif sur les questions de politique étrangère, en est venu à considérer sa gestion de la présidence du groupe comme un moment déterminant de sa présidence, a déclaré Murray Hiebert, expert de l'Asie du Sud-Est au CSIS.

"Jokowi espère désespérément éviter un accident de train diplomatique si Poutine se présente en novembre", a-t-il déclaré.