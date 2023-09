La révision par la Reserve Bank of India des règles qui régissent le portefeuille d'investissement des banques commerciales pourrait avoir l'avantage collatéral d'approfondir le marché domestique des overnight index swaps (OIS), ont déclaré les banquiers jeudi.

L'OIS est un type de swap de taux d'intérêt dans lequel une partie paie à l'autre un taux fixe et l'autre un taux flottant sur un capital notionnel, la jambe flottante étant liée à un indice au jour le jour.

Ce marché, qui constitue un indicateur des taux d'intérêt futurs, est dominé par les banques étrangères et certaines grandes banques privées nationales, avec une participation limitée des banques publiques qui sont les principaux détenteurs de la dette nationale.

Les nouvelles règles, qui entreront en vigueur en avril prochain, suppriment le traitement asymétrique des gains et des pertes de marché sur les obligations, ainsi que la période de détention de 90 jours pour les titres détenus à des fins de transaction (HFT).

"Désormais, les banques peuvent détenir des obligations longues illiquides et à haut rendement sans être contraintes de les échanger dans les 90 jours et de les couvrir avec des OIS pour obtenir de meilleurs écarts", a déclaré Arun Bansal, directeur exécutif et responsable de la trésorerie à l'IDBI Bank.

Cela pourrait accroître la demande pour ces swaps. Les données sur les volumes actuellement échangés sur le marché OIS de gré à gré ne sont pas disponibles.

En outre, les nouvelles règles prévoient que les profits et pertes liés à l'évaluation à la valeur de marché de tous les investissements dans la catégorie des actifs disponibles à la vente (AFS) seront agrégés et comptabilisés dans une "réserve AFS", sans passer par le compte de résultat d'une banque.

"Actuellement, toute appréciation d'un portefeuille AFS est ignorée et les pertes doivent être provisionnées", a déclaré M. Bansal.

"Désormais, avec les lignes directrices révisées, les deux doivent être prises en compte et l'agrégation entre les catégories est autorisée, ce qui incitera à prendre des positions OIS et à détenir des titres HFT/AFS."

Selon un trader d'une banque du secteur privé, les nouvelles directives encourageront l'activité d'arbitrage obligations-OIS par les banques.

"Généralement, les transactions OIS sont couplées à des transactions d'investissement obligataire. Ainsi, avec les nouvelles normes, le MTM négatif peut être compensé par un MTM positif, ce qui permet une plus grande flexibilité dans la gestion des livres d'OIS et d'obligations", a déclaré Ritesh Bhusari, directeur général adjoint de la trésorerie à la South Indian Bank.

"Nous verrons une plus grande participation des banques du secteur public dans les OIS.

Par ailleurs, les nouvelles règles devraient également stimuler la demande d'obligations d'État à trois ou sept ans et de titres de créance d'entreprises.

"L'inclusion des obligations d'entreprise dans la catégorie HTM devrait contribuer à approfondir le marché des obligations d'entreprise et à réduire les écarts entre les obligations d'entreprise", a déclaré Madhavi Arora d'Emkay Global dans une note. (Reportage de Nimesh Vora ; Rédaction de Savio D'Souza)