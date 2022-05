La révolution mobile 5G à haut débit de la Corée du Sud fait place à l'évolution

Trois ans plus tard, les promesses vertigineuses ne sont pas tenues.

Quelque 45 % des habitants du pays sont désormais équipés de la 5G, l'un des taux les plus élevés au monde, après avoir dépensé quelque 20 milliards de dollars pour la modernisation du réseau, qui a multiplié par cinq les vitesses de connexion. Mais les entreprises de télécommunications n'ont pas voulu investir dans la technologie plus sophistiquée qui multiplierait les vitesses par 20 par rapport à la technologie 4G.

C'est parce que la demande n'est pas encore là. Les créateurs d'applications n'ont pas mis sur le marché de masse des services comme la conduite autonome qui nécessiteraient une plus grande puissance de feu. Les clients peuvent regarder Netflix et surfer sur le net assez bien avec la technologie 5G existante.

Les opérateurs télécoms se sont adaptés en se diversifiant. Pour faire le saut quantique vers la 5G à plus haut débit, il faudra déployer des services essentiels qui ont besoin de connexions aussi rapides.

"Lorsque les ménages commenceront à avoir des robots chez eux, par exemple, les opérateurs de télécommunications commenceront alors à augmenter leurs investissements dans les infrastructures, de sorte que la 5G à haut débit sera partiellement disponible vers 2025", a déclaré Kim Hyun-yong, analyste chez Hyundai Motor Securities.

La leçon à tirer pour les autres pays qui se lancent dans la course à la 5G est peut-être la suivante : modérez votre enthousiasme. La nouvelle technologie est très prometteuse, mais pour l'instant, il y aura encore autant d'évolution que de révolution dans l'avenir de l'Internet à haut débit.

En avril 2019, les trois opérateurs de téléphonie mobile de Corée du Sud - avec une campagne de relations publiques mettant en vedette des stars de la K-pop et un médaillé d'or olympique - ainsi que l'entreprise américaine Verizon Communications ont précipité leurs lancements commerciaux de la 5G avant la date prévue, tous désireux de revendiquer la première place dans cette technologie sans fil très médiatisée.

La quatrième plus grande économie d'Asie est restée la pionnière de la 5G, mais le battage médiatique avait commencé à s'estomper avant même que le COVID-19 ne fasse chuter la demande d'appareils 5G. Les entreprises ont rechigné à investir les quelque 370 milliards de dollars nécessaires à la mise en place de la 5G la plus rapide, et la croissance des revenus a stagné.

"Déployer une 5G 20 fois plus rapide est presque impossible, même à Séoul", a déclaré Ku Hyun-mo, PDG de KT Corp, le premier opérateur de télécommunications de Corée du Sud.

"Établir une couverture nationale est tout simplement impossible - la fréquence 5G se déplace en ligne droite et elle ne peut pas contourner les obstacles", a déclaré Ku à Reuters. "Elle ne peut pas fournir la même vitesse une fois qu'elle a parcouru quelques centaines de mètres".

La version la plus rapide, qui utilise des ondes ultra-courtes dans un spectre à bande élevée appelé ondes millimétriques (mmWave), nécessiterait 15 à 20 stations de base par kilomètre carré (40 à 50 par mile carré), contre seulement deux à cinq pour la 4G, selon un rapport de McKinsey.

PAS D'APPLICATION MORTELLE

Les opérateurs de télécommunications sud-coréens ont construit environ 215 000 stations de base 5G, mais seulement 2 % d'entre elles peuvent gérer les ondes millimétriques. D'autres pays qui ont introduit la 5G, comme les États-Unis et la Chine, s'appuient aussi largement sur le spectre à bande moyenne, plus lent.

En mars, la Corée du Sud comptait 22,9 millions d'abonnés 5G, soit un peu moins de la moitié du nombre de ses utilisateurs 4G. En revanche, lorsque la 4G a fêté son troisième anniversaire, ses utilisateurs avaient plus que doublé ceux de son prédécesseur.

"Lorsque la 4G a été déployée pour la première fois en 2011, la demande de données a explosé pour regarder YouTube et Netflix, et les utilisateurs sont passés agressivement à la 4G", a déclaré l'analyste Kim. Aujourd'hui, cependant, "les opérateurs de télécommunications ne disposent pas d'un service capable de générer une demande de données plus importante" qui justifierait de payer plus cher pour la 5G, a-t-il ajouté.

Au cours des deux ou trois premières années de la 4G, le revenu moyen par utilisateur (ARPU) des opérateurs a augmenté de 5 à 12 % par an. En revanche, l'ARPU de KT a augmenté de 3,7 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que celui de SK Telecom Co a légèrement augmenté de 0,6 % et que celui de LG Uplus Corp, troisième du classement, a connu une baisse de 4,2 %.

"Si les telcos s'en tiennent à l'activité de connectivité actuelle, ils vont plafonner", a déclaré Ku de KT.

Les opérateurs mobiles se tournent de plus en plus vers de nouvelles activités. KT développe l'intelligence artificielle pour alimenter les centres d'appels, espérant que cette activité doublera cette année, tandis que SK Telecom a vu un bond des revenus pour les services en nuage et les centres de données.

La diversification est payante pour les investisseurs jusqu'à présent. Les actions de SK Telecom et de KT ont augmenté de quelque 26 % depuis le déploiement de la 5G, battant la hausse de 18 % du marché plus large, même si la croissance de l'ARPU a ralenti.

"De la 3G à la 4G, la demande de données a augmenté de façon exponentielle. Mais à l'heure actuelle, la demande de données augmente de façon linéaire", a déclaré Kim de Hyundai. "La 5G à bande moyenne faciliterait la popularisation de la 5G et servirait de passerelle vers l'étape suivante."

(1 $ = 1 275,6400 wons)