La rhétorique nucléaire russe ravive les craintes de la guerre froide en Allemagne

Les inquiétudes des Allemands qui s'étaient dissipées avec la chute du mur de Berlin reviennent maintenant après des décennies de paix. C'est un retour en arrière pour une nation qui s'est retrouvée au centre géographique et politique de la guerre froide.

Ces derniers mois, le président Vladimir Poutine a intensifié son "opération militaire spéciale" en Ukraine, appelant les réservistes et menaçant d'utiliser des armes nucléaires pour défendre le territoire russe, tandis que le président américain Joe Biden a parlé d'"Armageddon".

"Personne ne devrait utiliser d'armes nucléaires", a averti le chancelier allemand Olaf Scholz au début du mois.

Quelques jours plus tard, un sondage de l'assureur R+V a révélé que 42 % des Allemands craignent désormais une guerre avec la participation de l'Allemagne, contre 16 % l'année dernière, soit la plus forte hausse depuis la guerre du Kosovo en 1999.

Avec la frontière ukrainienne à moins de neuf heures de route de Berlin, la guerre semble inconfortablement proche pour beaucoup, bien qu'il n'y ait pas de menace imminente sur le sol national.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a néanmoins suscité une remise en question dans une nation qui était l'un des principaux bénéficiaires du dégel entre l'Est et l'Ouest après la chute du communisme il y a plus de 30 ans.

M. Schwienbacher a déclaré que les demandes d'espace de bunker, par courriel ou verbalement, lors de chaque visite qu'il effectue, n'ont commencé que depuis la guerre et lui donnent une raison de réfléchir.

"Je ne suis qu'un être humain et je m'inquiète aussi du fait que cela pourrait empirer", a déclaré Schwienbacher.

"L'Allemagne est un point d'éclair en Europe", a-t-il ajouté sous le bourdonnement des lampes fluorescentes dans le bunker peu lumineux.

GRAPHIQUE : Peurs de la guerre en Allemagne -

Lars Pohlmeier, un médecin allemand, autrefois détenu derrière le rideau de fer lorsqu'il était adolescent, a déclaré qu'il était soulagé que son fils de 15 ans se rende au Canada pour ses études.

"Si j'ai déjà eu le sentiment que nous sommes au bord de l'anéantissement, ce serait maintenant", a-t-il déclaré.

L'ancienne Allemagne de l'Ouest a construit 2 000 "espaces de protection" publics ressemblant à des bunkers à partir du milieu des années 1960. En 2007, le gouvernement de l'Allemagne unifiée a décidé de les démanteler.

Mais le conflit en Ukraine a incité l'Allemagne à conserver les 599 espaces restants et son agence immobilière fédérale est en train de les étudier en vue d'une éventuelle modernisation.

Entre-temps, la demande de bunkers privés est montée en flèche.

La société berlinoise BSSD, qui installe ce type d'unités, a enregistré cette année un bond d'au moins 300 % des commandes par rapport aux années précédentes, a déclaré son porte-parole Mark Schmiechen.

"Un changement s'est opéré. Avant, nous étions considérés comme des marginaux bizarres", a déclaré Schmiechen. "Aujourd'hui, nous sommes branchés."

À la veille de la réunification de l'Allemagne en octobre 1990, le chancelier de l'époque, Helmut Kohl, a remercié le Russe Mikhaïl Gorbatchev pour le dégel qui a conduit à une Allemagne unie, en déclarant que l'ère qui l'a précédée ne devrait jamais être répétée ou oubliée.

Felix Ludwig, qui est né cette année-là, est le conservateur d'un musée situé dans un ancien poste de contrôle de l'autoroute Est-Ouest à Marienborn, où des personnes sont mortes en tentant de fuir l'Allemagne de l'Est.

"On a l'impression que la crainte d'une troisième guerre mondiale est de plus en plus grande", a déclaré M. Ludwig.

Si certains Allemands sont nerveux, tout le monde ne craint pas une nouvelle guerre froide.

Le maire de Stuttgart, Frank Nopper, a grandi à côté de voisins qui ont acheté une maison de vacances en Espagne pour fuir toute hostilité en Allemagne pendant la guerre froide. Il a déclaré que sa ville se sent plus proche que de nombreuses municipalités allemandes de la guerre en Ukraine parce que sa région abrite deux centres de commandement militaire américains.

"Bien que de nombreuses personnes soient inquiètes et déstabilisées ces jours-ci, elles ne ressentent pas de menace immédiate - du moins pas encore", a-t-il déclaré.

L'anxiété dans la plus grande économie d'Europe est renforcée par une inflation à deux chiffres et des inquiétudes quant aux pénuries d'énergie après des années de forte dépendance vis-à-vis de la Russie pour les combustibles fossiles.

Eva Weber, maire de la ville bavaroise d'Augsbourg, a déclaré ce mois-ci qu'elle se préparait à divers scénarios de crise comprenant des coupures d'électricité et de chauffage, un exercice qui se déroule dans des villes de toute l'Allemagne.

Le 8 décembre à 11 heures, toutes les sirènes d'Allemagne retentiront à titre d'essai, dans le cadre d'une deuxième "journée d'avertissement", et pour la première fois, des messages textuels seront également envoyés à tous les téléphones portables.

Les villes proches des bases militaires américaines sont particulièrement sur le qui-vive.

Le maire de Kaiserslautern, où se trouve la base américaine de Ramstein, a déclaré que la rhétorique nucléaire de la Russie est destinée à susciter des craintes en Occident afin d'éroder le soutien à l'Ukraine.

"Il est tout à fait compréhensible que les craintes fassent leur retour", a déclaré le maire, Klaus Weichel.

Peter Degenhardt, maire de la ville voisine de Landstuhl, a déclaré que lui et ses électeurs craignaient une "guerre hybride".

Cologne a été rasée pendant la Seconde Guerre mondiale par des centaines de raids aériens, bien que sa célèbre cathédrale soit restée debout.

En 1979, la ville a construit son bunker, aujourd'hui désaffecté, dans la station de métro Kalk Post. Au-dessus se trouve un quartier animé d'agences de voyage, de barbiers et de restaurants turcs. En dessous se trouve un espace conçu pour que 2 366 personnes puissent survivre pendant exactement 14 jours.

Selon M. Schwienbacher, la température atteindrait rapidement 37 degrés Celsius dans un espace clos, sans douche et avec de petites boîtes de provisions à consommer en deux jours.

"Il a été construit plus pour calmer les gens que pour les protéger", a déclaré Schwienbacher.

Dans l'un des nombreux e-mails envoyés à Schwienbacher et vus par Reuters, une personne demande : "Ces bunkers sont-ils encore opérationnels pour nous dans le cas d'une éventuelle guerre ?"

Après 14 jours, le diesel, l'eau et d'autres fournitures seraient épuisés et, selon Schwienbacher, les gens seraient obligés de sortir, "peu importe l'aspect extérieur".