La richesse des ménages américains a atteint un record de plus de 160 000 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de 2024, grâce à la hausse record du marché boursier et aux gains immobiliers, selon les données de la Réserve fédérale vendredi.

La valeur nette des ménages a augmenté de 3,2 %, soit de 5 100 milliards de dollars, l'appréciation des actions représentant la part du lion de ce gain, soit 3 800 milliards de dollars, a indiqué la Fed dans son aperçu trimestriel des finances des secteurs privé et public de la nation.

L'indice de référence Standard & Poor's 500 a gagné 10,6 % au premier trimestre sur la base du rendement total, y compris les dividendes réinvestis. L'indice a atteint un nouveau record en début de semaine.

La croissance de la valeur de l'immobilier a ajouté 0,9 billion de dollars, et les hausses d'autres actifs, y compris les liquidités et les fonds du marché monétaire, ont représenté le reste de l'augmentation. La valeur nette des ménages a presque doublé au cours de la dernière décennie.

La dette non financière totale a augmenté de 4,5 %, sous l'effet d'une hausse de 6,2 % des obligations du gouvernement fédéral, bien que cela ait mis fin à une série de trois trimestres consécutifs de croissance de la dette fédérale supérieure à 10 %. La dette des ménages a augmenté de 2,9 % et celle des entreprises non financières de 4 %.