La roupie augmente en raison de la baisse du dollar, la moyenne mobile à 50 jours est en vue

La roupie était à 81,7550 par dollar américain à 0450 GMT, contre 81,84 lors de la session précédente. Le Dollar Index a baissé de 0,2% à 107,56, poussant la plupart des devises asiatiques à la hausse.

Sans déclencheur majeur, la dérive baissière du dollar soutenait la roupie, a déclaré un trader d'une banque du secteur privé.

Le niveau de 81,60, où se situe la moyenne mobile de 50 jours, assurera une journée calme pour la roupie, a déclaré le trader.

Les volumes d'échanges ont été assez discrets, selon les traders. Dans la première heure après l'ouverture, environ 1,1 milliard de dollars ont été échangés sur le système de correspondance des prix interbancaires, selon les données de Refinitiv.

Les données américaines sur les dépenses de consommation personnelle (core PCE) de la semaine prochaine et le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale américaine, prévu ce mercredi, sont considérés comme des points de données importants pour la roupie pour le reste du mois.

Les perspectives de la roupie pour le reste de l'année dépendent de la façon dont les attentes de la Fed se concrétisent. Actuellement, les contrats à terme ont évolué vers une probabilité de près de 3 sur 4 d'une hausse des taux de la Fed en décembre.

Cependant, l'impression de l'inflation des consommateurs américains est attendue avant la réunion de décembre, ce qui pourrait avoir un impact majeur sur le prix de la prochaine action de la Fed.

Les actions asiatiques se situaient pour la plupart dans une fourchette étroite et les actions indiennes étaient un peu plus élevées. Les primes à terme de la roupie ont baissé avec le rendement implicite à 1 an à 2,15 %.