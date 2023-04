La roupie indienne tentera de poursuivre sur sa lancée de la session précédente ce mardi, dans le sillage de la baisse du dollar et des rendements américains.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 81,88-81,90 pour le dollar américain contre 81,9050 lundi. Les propositions en dollars des banques étrangères, probablement liées à leurs clients en dépôt, ont aidé la roupie à dépasser une fois de plus le niveau de 82.

Le momentum était "définitivement en faveur" de la roupie, mais l'USD/INR est proche des niveaux où il a été bien soutenu ces derniers jours, a déclaré un négociant au comptant.

L'atteinte du support de 81,75-81,80 sur l'USD/INR dépendra de la Reserve Bank of India et de la prévalence de nouvelles entrées de dollars, a-t-il dit.

La roupie à l'ouverture sera aidée par la baisse du dollar au cours de la nuit. Le Dollar Index a baissé à son plus bas niveau en plus d'une semaine, impacté par la baisse des rendements américains et la hausse de l'euro.

Le rendement américain à 10 ans est passé sous la barre des 3,50 % et le rendement à 2 ans s'est rapproché de 4,10 %. Par ailleurs, l'euro a dépassé 1,10 dollar au cours de la nuit et s'est rapproché de 1,1050 en Asie en raison des prévisions de hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne.

Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré à Politico qu'une hausse des taux de 50 points de base n'était pas exclue et qu'elle dépendrait des données, notamment des chiffres de l'inflation qui doivent être publiés deux jours avant la réunion de mai.

Actuellement, les prix des contrats à terme impliquent environ 2/3 de chances d'une hausse des taux de 25 points de base et 1/3 de chances d'une hausse plus importante de 50 points de base. [0#ECBWATCH]

Les devises asiatiques étaient panoramiques sur la journée tandis que les actions étaient principalement en baisse.

Avec la Fed en période de calme avant la réunion de la semaine prochaine, l'accent sera mis aujourd'hui sur les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis, les prix des maisons et l'enquête sur la confiance des consommateurs du Conference Board, a déclaré la banque ING dans une note.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrat à terme non livrable en roupie à un mois à 81,98 ; prime à terme onshore à un mois à 11 paise ** Contrat à terme d'avril USD/INR NSE réglé lundi à 81,9375 ** Prime à terme d'avril USD/INR à 0,75 paise ** Dollar Index à 101.28 ** Brent en baisse de 0,1% à 82,7 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,47% ** SGX Nifty à échéance la plus proche en hausse de 0,1% à 17 779 ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 206,2 millions de dollars d'actions indiennes le 23 avril.

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont acheté pour 18,6 millions de dollars d'obligations indiennes le 23 avril.