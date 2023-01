La roupie cherche une direction autour d'un niveau de résistance familier

La roupie s'échangeait à 81,25 par dollar américain à 10 h 32 IST, contre 81,36 lors de la session précédente. La monnaie locale a atteint un sommet intrajournalier de 81,13.

Les spéculateurs ont probablement été encouragés par le passage sous 81,20 (pour USD/INR) après quelques tentatives infructueuses, a déclaré un trader d'une banque du secteur privé. Cependant, il semble qu'il n'y ait pas grand-chose dans la cassure de 81,20, mais l'après-midi pourrait nous surprendre, ont-ils ajouté.

Une chute du yuan chinois ainsi que la hausse des prix du pétrole pourraient potentiellement empêcher la roupie d'aller chercher le niveau de 81. Le yuan offshore est passé sous la barre des 6,79 pour un dollar, tandis que les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté pour atteindre près de 86,50 dollars le baril.

Le Dollar Index était légèrement plus élevé et les rendements du Trésor à échéance proche ont augmenté. Les perspectives du dollar par rapport à ses principaux homologues restent difficiles en raison des attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine a presque terminé son cycle de hausse des taux.

Les prévisions de taux maximum de la Fed se sont établies en dessous de 5 % et les contrats à terme prévoient une réduction d'environ 50 points de base (pb) au cours du second semestre de 2023. Une série de données économiques américaines faibles, des ventes au détail aux services en passant par le logement, ont incité les investisseurs à augmenter les paris sur une réduction des taux de la Fed plus tard en 2023.

La décision de politique générale de la Fed le 1er février donnera aux investisseurs un meilleur aperçu de sa réflexion sur les risques de croissance et d'inflation. On s'attend généralement à ce que la banque centrale relève ses taux de 25 points de base en février, ce qui représente une nouvelle baisse par rapport aux 50 points de base qu'elle a opté pour lors de la dernière réunion.