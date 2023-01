La roupie chute avec ses homologues asiatiques, en raison des données américaines.

La roupie partiellement convertible a terminé à 81,36 par dollar américain, par rapport à sa clôture de mercredi à 81,24.

La devise avait gagné 0,6 % au cours de la session précédente, et les participants au marché avaient globalement une vision positive de ses perspectives.

"La roupie devrait s'apprécier tant que l'USD/INR reste sous la barre des 82", ont déclaré les analystes d'ICICI Securities dans une note, citant 81,20 comme zone de soutien cruciale pour la paire de devises.

"Une série de données économiques faibles en provenance des États-Unis a alimenté les attentes selon lesquelles la Fed pourrait réduire l'ampleur des hausses de taux ou même les interrompre."

Une lecture plus faible des données sur le logement prévue plus tard dans la journée pourrait limiter la reprise du dollar, ont-ils ajouté.

En Asie de l'EM, le baht thaïlandais et le peso philippin ont mené les pertes sur une hausse nocturne du Dollar Index. Les actions régionales ont également chuté, les actions indiennes ayant perdu 0,3 %.

Les données ont montré que les ventes au détail américaines ont connu leur plus forte baisse en un an en décembre, tandis que la production manufacturière a enregistré sa plus forte baisse en près de deux ans.

Les prix à la production aux États-Unis ont également baissé plus que prévu en décembre, les coûts des produits énergétiques et des denrées alimentaires ayant diminué, proposant ainsi de nouvelles preuves du recul de l'inflation.

Alors que les marchés ont commencé à prendre en compte une légère baisse du taux final de la Fed, les rendements de référence du Trésor ont chuté à leur plus bas niveau depuis quatre mois.

Pour la réunion de politique monétaire qui s'achèvera le 1er février, on s'attend largement à ce que la Fed augmente les taux de 25 points de base.