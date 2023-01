La roupie devrait baisser en raison de la faiblesse des devises asiatiques et de l'essoufflement de la dynamique.

La roupie devrait ouvrir aux alentours de 81,70-81,75 pour un dollar, contre 81,6125 lors de la session précédente. Toutes les principales devises ont chuté mardi, avec le yuan chinois offshore tombant à 6,75 contre le dollar. Le yuan offshore avait brièvement grimpé au-dessus de 6,70 lundi.

Lundi, la roupie avait ouvert en hausse, mais elle a fait marche arrière en raison des achats massifs de dollars par les banques du secteur public et a connu sa plus mauvaise séance contre le dollar depuis un mois.

Quelques traders avaient déclaré que les achats de dollars pourraient avoir été effectués sur les instructions de la Reserve Bank of India.

Sur la base de l'action des prix d'hier, qui suggère que l'élan haussier de la roupie est arrivé à son terme, et de la façon dont les devises asiatiques se comportent, la roupie sera sous "un peu de pression à l'ouverture", a déclaré un trader d'une banque basée à Mumbai.

Pour l'USD/INR, 81,45 sera le nouveau support et il fera face à une résistance à 82,10, a déclaré Kunal Sodhani, vice-président de la Shinhan Bank.

La chute du yuan est intervenue malgré des données meilleures que prévu sur le PIB et les dépenses et activités. L'économie chinoise a progressé de 2,9 % en glissement annuel au cours du trimestre de décembre, soit mieux que les 1,8 % attendus par les économistes.

De plus, les ventes au détail en Chine se sont contractées moins que prévu le mois dernier et la croissance de la production industrielle a dépassé les prévisions.

Pour les devises et les actions asiatiques, le prochain grand déclencheur sera probablement la décision politique de la Réserve fédérale américaine le 1er février. Comme on s'attend maintenant à ce que la banque centrale américaine opte pour une hausse des taux plus modeste de 25 points de base, les investisseurs se concentreront principalement sur les orientations.

Le Dollar Index est remonté à 102,50, aidé par la tiédeur du sentiment de risque en Asie, les futures sur actions américaines étaient en légère baisse.

Les données sur les ventes au détail aux États-Unis, la production industrielle et l'indice des prix à la production sont attendus cette semaine.

INDICATEURS CLÉS :

** Le contrat à terme non livrable d'un mois sur la roupie est à 81,9 ; la prime du contrat à terme d'un mois sur le marché intérieur est à 12,75 paises.

** Les contrats à terme USD/INR de janvier se sont établis lundi à 81,64.

** La prime du contrat à terme USD/INR de janvier est de 4,0 paises.

** Le Dollar Index augmente à 102,5

** Les contrats à terme sur le Brent sont en légère baisse à 84,4 dollars le baril.

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,55%.

** SGX Nifty nearest-month futures en baisse de 0,1% à 17 933

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu des actions indiennes pour une valeur nette de 459,2 millions de dollars le 13 janvier.

** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 146,8 millions de dollars d'obligations indiennes le 13 janvier.