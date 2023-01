La roupie devrait baisser en raison des inquiétudes concernant la hausse du taux directeur de la Fed ; les rendements américains augmentent.

La roupie devrait ouvrir aux alentours de 82,64-82,66 pour un dollar, en baisse par rapport aux 82,5550 de la session précédente. La monnaie locale a connu jeudi sa meilleure session en trois semaines.

Il est regrettable pour la roupie que, juste au moment où elle prenait un peu d'élan, le marché recommence à s'inquiéter de la Fed, a déclaré un trader d'une banque du secteur privé.

Le rendement du Trésor à 2 ans a atteint un sommet de plus d'un mois au cours de la nuit et le Dollar Index a bondi à la suite des chiffres de l'emploi privé et des demandes d'allocations de chômage aux États-Unis. La masse salariale privée a augmenté plus que prévu et les demandes initiales d'allocations de chômage ont baissé à leur plus bas niveau depuis 3 mois.

Les rapports optimistes sur le travail ont suggéré que les taux américains allaient probablement rester élevés plus longtemps. De plus, cela a augmenté la probabilité d'une hausse de 50 points de base (pb) des taux par la Fed lors de la première réunion de cette année.

La probabilité d'une hausse de 50 pb a maintenant atteint 40 %, selon l'outil FedWatch du CME. Il y a une semaine, les contrats à terme avaient attribué une chance sur quatre que la Fed augmente les taux de cette ampleur.

Les importantes données mensuelles américaines sur les emplois non agricoles sont attendues plus tard dans la journée. Si elle crée également une surprise positive, nous pourrions voir ces probabilités augmenter davantage, alimentant un rallye du dollar, selon les analystes.

Le Dollar Index peut regagner le terrain perdu si le rapport robuste sur l'emploi retire les paris pour une hausse plus faible de 25 points de base lors de la réunion de la Fed le 1er février en faveur d'une hausse de 50 points de base, a déclaré DBS Group Research dans une note.

Entre-temps, la dirigeante de la Fed de Kansas City, Esther George, a déclaré jeudi qu'elle voyait les taux se maintenir au-dessus de 5 % jusqu'en 2024.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrats à terme non livrables à un mois sur la roupie à 82,74 ; prime des contrats à terme onshore à un mois à 12,5 paises ** Les contrats à terme USD/INR NSE de janvier ont clôturé le jeudi à 82,56 ** Prime des contrats à terme USD/INR de janvier à 8,5 paises ** Dollar Index à 105.06 ** Contrats à terme sur le Brent en hausse de 0,9% à 79,4 $ le baril ** Rendement de l'obligation américaine à dix ans à 3,71% ** Contrats à terme SGX Nifty nearest-month stables à 18 062 ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 296,9 millions de dollars d'actions indiennes le 4 janvier.

** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 52,3 millions de dollars d'obligations indiennes le 4 janvier.