La roupie indienne devrait baisser mercredi, les inquiétudes concernant le secteur bancaire américain étant réapparues, entraînant une baisse des actions américaines et renforçant le dollar américain.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 81,98-82,00 pour le dollar américain contre 81,9125 lors de la session précédente.

L'USD/INR ouvrira avec une "légère tendance à l'achat", mais sur la base de la façon dont la paire a été "il est douteux" qu'il y ait un suivi majeur, a déclaré un négociant au comptant.

"Pour qu'il (USD/INR) prenne une tendance haussière significative, il faut une détérioration soutenue et significative du risque.

L'indice S&P 500 a connu sa plus forte baisse depuis plus d'un mois cette nuit, le Dollar Index s'est apprécié par rapport à ses principaux homologues et les rendements américains ont baissé alors qu'une dégringolade des actions des banques régionales américaines a ravivé les inquiétudes sur le secteur bancaire.

Les actions de la First Republic Bank ont chuté à un niveau record après que la banque ait révélé une chute de 100 milliards de dollars de ses dépôts. Une source a déclaré à Reuters que la banque envisageait de vendre des actifs.

"Les tensions bancaires sont restées le baromètre du sentiment de risque mardi, l'action des prix sur les macro-marchés étant emblématique d'une fuite vers les actifs de qualité", a déclaré Morgan Stanley dans une note quotidienne adressée à ses clients.

Le Dollar Index a augmenté d'un demi pour cent mardi et la demande de valeurs refuges a alimenté une baisse de près de 20 points de base (pb) du rendement américain à deux ans.

Les chances d'une augmentation des taux la semaine prochaine par la Réserve fédérale américaine ont légèrement diminué, mais le scénario de base reste celui d'une augmentation de 25 points de base.

Les données publiées mardi ont contribué à la faiblesse des risques. La confiance des consommateurs américains a baissé à son plus bas niveau depuis neuf mois en avril, augmentant le risque que l'économie tombe en récession cette année. L'indice manufacturier de la Fed de Richmond a chuté à -10 en avril, le quatrième mois consécutif de contraction.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrat à terme non livrable en roupie à un mois à 82,09 ; prime à terme onshore à un mois à 12 paise ** Les contrats à terme de mai USD/INR NSE se sont établis mardi à 82,07 ** Prime à terme USD/INR à 13,5 paise ** Dollar Index à 101,81 ** Contrats à terme sur le brut Brent en hausse de 0.3 % à 81 $ le baril après avoir chuté de plus de 2 % le mardi ** Rendement des obligations américaines à dix ans en baisse à 3,4080 % ** Futures SGX Nifty du mois le plus proche en baisse de 0,1 % à 17 759 ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 41 millions de dollars d'actions indiennes le 24 avril.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 121,8 millions de dollars d'obligations indiennes le 24 avril.