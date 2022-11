La roupie devrait ouvrir à plat ; l'accent est mis sur le yuan et la réunion de la Fed.

La roupie devrait ouvrir autour de 82,76-82,82, contre 82,7800 lors de la session précédente. L'unité locale est témoin d'un selloff tardif lundi, où elle a baissé de plus de 82,50 à près de 82,80 dans la dernière heure.

Après quelques séances relativement calmes, la paire USD/INR cherche à nouveau à "réaffirmer" son élan haussier, a déclaré un trader d'une banque basée à Mumbai.

La roupie va ouvrir à plat, mais nous pensons qu'elle va probablement s'affaiblir plus tard dans la session, a déclaré un autre trader. Ils ont mentionné le potentiel de sorties de fonds en dollars, très probablement au cours de la session de l'après-midi.

Le plus faible fixing du yuan chinois depuis 2008 semble avoir aigri le sentiment pour la plupart des devises asiatiques. Le yuan chinois offshore a ajouté à sa baisse de près de 1 % de la journée précédente.

Le Dollar Index se situait autour des niveaux de 111,30. La réunion de deux jours de la Fed commence plus tard dans la journée, la décision étant attendue mercredi.

On s'attend à ce que la Fed augmente une fois de plus les taux de 75 points de base (pb) et l'accent sera mis sur la question de savoir si la banque centrale indique qu'elle ralentira le rythme des hausses de taux à partir de décembre.

Actuellement, les probabilités que la Fed augmente les taux de 50 bps ou de 75 bps en décembre sont presque les mêmes, selon l'outil FedWatch du CME.

L'appétit pour le risque était positif, les actions asiatiques et les contrats à terme sur actions américaines étant en hausse.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient à près de 93,50 $. Les inquiétudes concernant la demande de la Chine ont provoqué un repli des prix du pétrole.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie non livrable à un mois à 83,08 ; prime à un mois sur le marché intérieur à 21 paises.

** Les contrats à terme USD/INR NSE de novembre se sont établis lundi à 82,9875.

** Prime des contrats à terme USD/INR Nov à 19,5 paise

** Dollar Index à 111,32

** Contrats à terme sur le Brent à 93,42 $ le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,04%.

** SGX Nifty nearest-month futures en hausse de 0,7% à 18 181

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 191,5 millions de dollars le 28 octobre.

** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 240,8 millions de dollars d'obligations indiennes le 28 octobre.