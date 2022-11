La roupie devrait ouvrir en légère baisse avant les données sur l'inflation aux États-Unis.

La roupie devrait ouvrir à 81,55-81,60, contre 81,4350 lors de la session précédente.

L'unité locale a atteint un sommet d'environ six semaines à 81,21 mercredi, avant de glisser dans la dernière heure de la séance en raison de l'achat probable de dollars par une entreprise du secteur public, selon les traders.

"Le rallye tardif du dollar hier a légèrement dégonflé l'élan haussier de la roupie", a déclaré un cambiste d'une banque basée à Mumbai.

Une reprise décente de l'indice du dollar jouerait également contre la roupie, a ajouté le cambiste.

Le Dollar Index a grimpé de 0,8 % pendant la nuit pour atteindre 110,40, dans le sillage des pertes des actions américaines. L'indice S&P 500 a reculé de plus de 2 %. Les actions asiatiques ont suivi leurs homologues américaines à la baisse, et les devises ont plongé.

Les investisseurs attendent les données sur l'inflation américaine qui seront publiées plus tard dans la journée et qui devraient montrer que les prix à la consommation ont augmenté de 0,6 % en octobre en glissement mensuel et de 8 % en glissement annuel. Le taux d'inflation de base, plus important, devrait augmenter de 6,5 % en glissement annuel.

Ces données surviennent après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, ait signalé que la banque centrale pourrait opter pour de petites hausses de taux lors de la conférence de presse post-politique de ce mois-ci. La Fed a augmenté les taux de 75 points de base lors des quatre dernières réunions dans son effort pour faire baisser l'inflation.

Pourtant, les contrats à terme évaluent à plus de 40 % la probabilité que la Fed augmente à nouveau ses taux de 75 points de base en décembre. L'évolution de ces probabilités après la publication des données déterminera les perspectives du dollar ainsi que celles de la roupie et des autres devises des marchés émergents.

Les rendements du Trésor ont baissé pendant la nuit, les rendements des échéances les plus longues chutant davantage que ceux des échéances les plus courtes. Le rendement à 2 ans se situait à près de 4,60 %.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrats à terme non livrables d'un mois sur la roupie à 81,79 ; prime des contrats à terme onshore d'un mois à 18,5 paises ** Contrats à terme USD/INR NSE de novembre réglés mercredi à 81,61 ** Prime des contrats à terme USD/INR de novembre à 9,0 paises ** Dollar Index à 110,38 ** Contrats à terme sur le Brent à 92.46 $ par baril ** Rendement de l'obligation américaine à dix ans à 4,08% ** SGX Nifty nearest-month futures en baisse de 0,3% à 18 135 ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté un montant net de 236,2 millions d'actions indiennes le 7 novembre ** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont vendu un montant net de 45,6 millions d'obligations indiennes le 7 novembre.