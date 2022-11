La roupie devrait poursuivre sa remontée alors que les espoirs d'un pivot de la Fed stimulent le marché des changes asiatique.

La roupie devrait ouvrir aux alentours de 80,65-80,70 par dollar, en hausse par rapport à la clôture de la session précédente à 80,7950. La semaine dernière, la monnaie locale a fait un bond de 2 %, son meilleur gain en près de quatre ans.

La dynamique est clairement en faveur de la roupie, mais "cela n'a pas beaucoup de sens" en termes de récompense du risque de poursuivre la paire USD/INR à la baisse à partir de ces niveaux, a déclaré un trader d'une banque basée à Mumbai.

La roupie a déjà corrigé de plus de 3 % par rapport à ses plus bas records et "il faut ensuite tenir compte des prix du pétrole", a déclaré le trader.

Les devises asiatiques ont commencé la semaine sur une note positive, conservant la dynamique alimentée par des données sur l'inflation américaine plus faibles que prévu. Ces données ont incité les traders à calibrer à nouveau le rythme des hausses de taux de la Fed.

Les traders estiment qu'il est désormais très probable que la banque centrale américaine augmente les taux de 50 points de base le mois prochain. Au cours des quatre dernières réunions, la Fed avait relevé les taux de 75 points de base à chaque fois.

Cependant, un responsable de la Fed a cherché à repousser les paris selon lesquels la banque centrale américaine deviendrait trop dovish.

La Fed pourrait envisager de ralentir le rythme des augmentations de taux lors de sa prochaine réunion, mais cela ne devrait pas être considéré comme un "adoucissement" de sa lutte contre l'inflation, a déclaré dimanche le gouverneur de la Fed, Christopher Waller.

Les rendements du Trésor ont augmenté lundi et le Dollar Index a connu une légère reprise après la vente de la semaine dernière.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont légèrement augmenté dans l'espoir d'une demande accrue de la Chine. Le pétrole brut Brent a augmenté de 3,5 % au cours des deux dernières sessions.

Les actions asiatiques étaient mitigées, tandis que les contrats à terme sur actions américaines étaient légèrement plus bas après la progression de vendredi.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrats à terme non livrables d'un mois sur la roupie à 80,75 ; prime des contrats à terme onshore d'un mois à 17,5 paises ** Contrats à terme NSE de novembre USD/INR réglés vendredi à 80,8975 ** Prime des contrats à terme Nov USD/INR à 8 paises ** Dollar Index à 106,72 ** Contrats à terme sur le Brent à 96,3 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,90 %.Rendement des obligations américaines à 10 ans à 3,90% ** Les contrats à terme SGX Nifty nearest-month ont peu changé à 18 433 ** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 47,4 millions de dollars d'actions indiennes le 10 novembre ** Les données du NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont vendu pour 24,5 millions de dollars d'obligations indiennes le 10 novembre.