L'orientation de la roupie indienne cette semaine sera probablement déterminée par l'intervention de la banque centrale du pays pour limiter la dépréciation après que la monnaie soit tombée à un niveau historiquement bas vendredi, tandis que les rendements obligataires suivront les bons du Trésor américain.

La roupie a chuté à un niveau record de 83,43 dans les dernières minutes de la session vendredi, avant de terminer à 83,4250 contre le dollar américain. Elle a enregistré une baisse de 0,7 % sur la semaine, sa plus forte chute hebdomadaire depuis plus de sept mois.

Les marchés indiens étaient fermés lundi en raison d'un jour férié local.

Sur le marché offshore non livrable, la roupie a accentué son déclin, le NDF USD/INR à un mois atteignant un sommet de 83,79, suggérant des attentes pour le spot autour de 83,73.

Elle a finalement récupéré une partie de ces pertes avec le NDF à un mois cotant autour de 83,49/83,50, à partir de mardi matin, impliquant un taux au comptant d'environ 83,43/83,44. La faiblesse du yuan chinois offshore, la vigueur du dollar et l'absence d'entrées substantielles de dollars ont pesé sur la roupie vendredi, selon les traders.

Le redressement offshore de la roupie suggère que la RBI a été active sur le marché des NDF "selon toute vraisemblance", a déclaré un cambiste senior d'une banque d'État.

La performance de la roupie dépendra également de l'évolution du yuan chinois et des autres devises des marchés émergents, a déclaré Abhilash Koikkara, responsable des devises et des taux chez Nuvama Professional Clients Group.

L'indice du dollar a reculé lundi après avoir terminé la semaine précédente en hausse de près de 1 %, tandis que les devises asiatiques se sont légèrement redressées.

Par ailleurs, le rendement des obligations d'État indiennes à 10 ans a terminé à 7,0927 % vendredi, gagnant 3 points de base au cours de la semaine après une hausse similaire la semaine précédente. Les traders s'attendent à ce que le rendement évolue dans une fourchette de 7,01%-7,09% au cours de la dernière semaine de l'année financière.

Les rendements obligataires ont augmenté la semaine dernière dans un contexte d'offre de dette sans précédent de la part des États, tandis que les inquiétudes concernant le calendrier et l'ampleur des réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2024 ont également pesé sur le sentiment.

Même si la Fed a maintenu sa prévision de trois baisses de taux cette année, les marchés ne semblent pas totalement convaincus et restent méfiants à l'égard de tout pari agressif sur les bons du Trésor.

Cependant, toute hausse importante des rendements indiens sera limitée car la dynamique de l'offre et de la demande reste favorable, alors que l'on s'attend à une augmentation des flux étrangers au cours du prochain trimestre, ce qui coïncidera avec l'inclusion des obligations nationales dans l'indice des marchés émergents de JPMorgan.

Les investisseurs étrangers ont déjà acheté des obligations dans le cadre du Fully Accessible Route d'une valeur nette de près de 100 milliards de roupies (1,20 milliard de dollars) en mars, s'ajoutant aux achats nets agrégés d'environ 367 milliards de roupies au cours des deux premiers mois de l'année 2024, selon les données.

Le taux de change stable de l'Inde a été un facteur clé derrière les flux étrangers et de tels investissements devraient persister à mesure que la dette du pays d'Asie du Sud est ajoutée aux indices mondiaux, ont déclaré les traders.

Les traders se préparent maintenant à la décision de politique monétaire de la RBI, prévue pour la première semaine d'avril, afin d'obtenir des indications sur les liquidités et les taux d'intérêt.

"L'écart entre le taux au jour le jour et le taux à 10 ans dispose d'une marge suffisante pour se comprimer même sans réduction de taux, et cette compression se produirait en fonction de la dynamique de l'offre et de la demande et de la réévaluation du risque lié à l'Inde", a déclaré Suyash Choudhury, responsable des revenus fixes chez Bandhan Asset Management Company. ÉVÉNEMENTS CLÉS :

** Biens durables de février aux États-Unis - 26 mars, mardi (18h00 IST)

** Confiance des consommateurs américains en mars - 26 mars, mardi (7:30 p.m. IST)

** Estimation finale du PIB Oct-Déc aux États-Unis - 26 mars, jeudi (18:00 p.m. IST)

** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux États-Unis semaine du 18 mars - 28 mars, jeudi (18:00 p.m. IST)

** sentiment U Mich de mars aux États-Unis - 28 mars, jeudi (19h30 IST) ** données du déficit fiscal de février en Inde - 29 mars, vendredi (15h30 IST)

** Inde : données sur la production d'infrastructures en février - 29 mars, vendredi (17h30 IST) ** Inde : compte courant et balance des paiements d'octobre à décembre - 25 mars-29 mars

** Dépenses de consommation personnelle, indice PCE de base - 29 mars, vendredi (18:00 p.m. IST)

(1 $ = 83,6313 roupies indiennes)