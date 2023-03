La roupie indienne a connu jeudi sa meilleure séance depuis trois semaines, les monnaies asiatiques s'étant raffermies en raison de l'anticipation que la Réserve fédérale américaine était proche de la fin de son cycle de hausse des taux d'intérêt.

La roupie a terminé à 82,2625 pour un dollar, par rapport à sa clôture précédente de 82,6550.

Le manque d'afflux et les commandes potentielles en dollars des compagnies pétrolières pourraient avoir tiré la roupie vers le bas depuis son plus haut de 82,08 au cours de la journée, selon les traders.

La roupie s'est alignée sur ses pairs comme le yuan chinois et le baht thaïlandais, qui ont augmenté d'environ 0,5%, alors que l'indice du Dollar Index a chuté à un plus bas de sept semaines et a brièvement glissé sous le niveau de 102.

La Fed a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base (pb) et a adouci sa position hawkish en laissant entendre qu'elle était sur le point de faire une pause après l'effondrement récent de deux banques américaines.

Bien que la banque centrale ait laissé la porte ouverte à une nouvelle hausse mais n'ait prévu aucune réduction de taux cette année, la probabilité d'une pause lors de la réunion de mai était presque égale à une hausse de 25 points de base, ainsi qu'à des réductions de taux d'une valeur de 70 points de base en 2023.

Il y a encore beaucoup d'incertitudes car la lutte contre l'inflation aux États-Unis n'a pas été gagnée, a déclaré Kunal Kurani, vice-président associé chez Mecklai Financial.

"Si le prochain rapport sur l'inflation américaine surprend à la hausse, les prix du marché pourraient changer radicalement, car une hausse serait à nouveau envisagée.

À court terme, le dollar semble être mis sous pression par un panorama de perspectives de la Fed, la crise bancaire ainsi que la force de l'euro et de la livre, selon les traders.

La Banque d'Angleterre se réunit plus tard dans la journée et devrait relever ses taux pour la onzième fois consécutive après un bond surprise de l'inflation, tandis qu'un membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a déclaré que d'autres hausses pourraient être nécessaires.