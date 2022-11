La roupie enregistre son plus gros gain depuis fin 2018 en raison des paris croissants sur le pivot de la Fed

La roupie était plus forte à 80,80 par dollar, par rapport à sa clôture précédente de 81,8075. La dernière fois que la devise s'est échangée dans la poignée des 80 pour un dollar remonte à sept semaines.

Si la roupie maintient ce rallye, elle enregistrera son plus grand gain intraday en pourcentage depuis décembre 2018.

Le Dollar Index a dégringolé de 2,1 % dans la nuit pour marquer sa pire séance depuis décembre 2015, après que l'inflation globale des consommateurs américains a augmenté moins que prévu en octobre, pour passer sous la barre des 8 % pour la première fois en huit mois. [FRX/]

"Nous pouvons nous attendre à un certain changement dans le graphique à points par la Fed si les données continuent de leur être favorables, mais ils vont augmenter les taux pendant un certain temps", a déclaré Naveen Singh, responsable du trading chez ICICI Securities Primary Dealership.

"Les mouvements d'aujourd'hui ont plus à voir avec le positionnement du marché et c'est pourquoi il y a une réaction aussi vive. Dans le monde entier, les positions longues en dollars avaient atteint leur sommet cette année et certaines étaient probablement en train d'être dénouées."

Les données sur l'inflation ont renforcé la position de la Fed, qui prévoit de procéder à des hausses de taux plus modestes à l'avenir. La probabilité d'une hausse de 50 points de base (pb) le mois prochain est passée à 85 %, alors qu'elle était partagée entre 50 pb et 75 pb il y a une semaine.

Les rendements de référence du Trésor américain ont baissé de 32 pb à 3,8290 %, les rendements indiens suivant le mouvement pour plonger de 10 pb à 7,2432 %. [IN/]

La plupart des devises asiatiques ont grimpé, le won sud-coréen ayant augmenté de plus de 3 %, tandis que les marchés boursiers régionaux se sont redressés.

La force du dollar avait maintenu toutes les monnaies à l'écart cette année, privant les actifs des marchés émergents de leur lustre. Mais on peut s'attendre à une certaine stabilité si les données américaines continuent de se refroidir, a ajouté M. Singh.