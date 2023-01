La roupie est en baisse, les craintes de croissance affectant le sentiment de risque.

La roupie s'échange autour de 81,45 pour un dollar en début de séance contre le dollar, par rapport à la clôture de 81,24 lors de la session précédente. Mardi, la monnaie locale a grimpé de 0,6 %, probablement aidée par les afflux de dettes en dollars, selon les traders.

La roupie aurait de toute façon trouvé difficile de dépasser 81,20, et le retournement du sentiment de risque a rendu la chose d'autant plus improbable, a déclaré un trader d'une banque basée à Mumbai.

L'indice S&P 500 a connu sa plus forte baisse depuis plus d'un mois au cours de la nuit, les faibles données sur les ventes au détail aux États-Unis ayant alimenté les inquiétudes sur le front de la croissance.

Les ventes au détail ont chuté plus que prévu en décembre, plaçant les dépenses de consommation et l'économie globale sur une trajectoire de croissance plus faible à l'horizon 2023. De plus, la baisse des ventes au détail en novembre a été révisée pour montrer une lecture encore plus faible.

Ces données indiquent que les hausses de taux agressives de la Réserve fédérale américaine ont un impact sur l'activité économique, provoquant un ralentissement de la croissance.

Les rendements du Trésor ont plongé, les investisseurs étant de plus en plus convaincus que la Fed approche de la fin du cycle actuel de hausse des taux. Le rendement américain à 10 ans a baissé d'environ 16 points de base pendant la nuit pour atteindre près de 3,37 %, son plus bas niveau depuis septembre.

Les économistes ont souligné la possibilité que la série de mauvaises données américaines signifie que la hausse de 25 points de base des taux de la Fed le 1er février pourrait être la dernière du cycle.

"Les baisses généralisées des composants clés des ventes au détail et les signes de plus en plus nombreux d'une modération rapide des pressions inflationnistes signifient que nous nous rapprochons du pic des taux directeurs de la Réserve fédérale", a déclaré la banque ING dans une note.

"Une hausse de 25 pb en février semble toujours probable, mais les arguments en faveur de hausses supplémentaires semblent moins convaincants."

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 81,58 ; prime onshore à un mois à 13,5 paises.

** Les contrats à terme USD/INR NSE de janvier se sont établis mercredi à 81,3350.

** Prime des contrats à terme USD/INR de janvier à 3,3 paises

** Dollar Index en hausse à 102,37

** Brent en baisse de 1% à 84,1 dollars le baril

** Le rendement des obligations américaines à dix ans tombe à 3,37%.

** SGX Nifty nearest-month futures en baisse de 0,5% à 18 125

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 166,2 millions de dollars le 17 janvier.

** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des obligations indiennes pour une valeur nette de 17,4 millions de dollars le 17 janvier.